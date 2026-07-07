NATO “chi đậm” cho quốc phòng trước giờ G của hội nghị thượng đỉnh tại Ankara

Các nước thành viên NATO dự kiến sẽ công bố hàng loạt thỏa thuận quốc phòng trị giá hàng chục tỷ USD tại Ankara -Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 7/7, nhằm khẳng định cam kết tăng cường năng lực phòng thủ, đồng thời đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng an ninh trước khi Hội nghị Thượng đỉnh NATO chính thức khai mạc.

NATO sẽ công bố các thỏa thuận quốc phòng lớn tại Ankara trước thềm hội nghị thượng đỉnh với ông Trump. Ảnh: Reuters.

Các thông báo sẽ được đưa ra tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng NATO, ngay trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Ankara để tham dự hội nghị cùng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và lãnh đạo 31 quốc gia thành viên còn lại.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết, các đồng minh châu Âu đã tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng trong thời gian qua nhằm đối phó với những thách thức an ninh từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, đồng thời đáp ứng sức ép từ Washington về việc châu Âu cần đóng góp nhiều hơn cho an ninh chung của liên minh. Theo ông Rutte, mục tiêu là xây dựng một NATO bền vững, trong đó trách nhiệm quốc phòng được chia sẻ công bằng hơn giữa các thành viên.

Về hợp tác quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Dilan Yesilgöz xác nhận, nước này sẽ công bố các dự án và thỏa thuận trị giá hơn 3 tỷ euro, trong đó có chương trình hợp tác với Bỉ về phòng không và với Anh trong lĩnh vực đóng tàu chiến. Bên cạnh đó, NATO cũng được cho là sẽ công bố kế hoạch thay thế phi đội máy bay cảnh báo sớm AWACS đã cũ bằng máy bay giám sát GlobalEye do hãng Saab của Thụy Điển sản xuất nhằm tăng cường năng lực trinh sát, giám sát và chỉ huy của liên minh.

Tổng thống Donald Trump đã rời Nhà Trắng để lên đường tới Ankara. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã rời Nhà Trắng vào tối 6/7 để lên đường tới Ankara. Tháp tùng Tổng thống Mỹ có Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng nhiều quan chức cấp cao và trợ lý Nhà Trắng.

Theo lịch trình, ông Trump sẽ đến Ankara vào chiều 7/7 và được Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chủ trì lễ đón chính thức. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiến hành hội đàm về quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực quốc phòng, thương mại, đầu tư và các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Theo Nhà Trắng, ngày 8/7, Tổng thống Trump sẽ tham dự lễ đón chính thức, chụp ảnh chung với các nhà lãnh đạo và dự phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh NATO. Bên lề hội nghị, ông cũng dự kiến có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm 2026 diễn ra trong bối cảnh các nước thành viên đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng, gia tăng đầu tư quốc phòng và củng cố năng lực răn đe trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng tại châu Âu và các khu vực lân cận.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Anadolu.