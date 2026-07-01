NATO trước Thượng đỉnh Ankara: chủ động tái định hình để thích ứng với cục diện mới

Trước những hoài nghi về sự rạn nứt nội bộ, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler khẳng định, khối quân sự này đang chủ động tái định hình để thích ứng với cục diện mới, đồng thời bác bỏ hoàn toàn kịch bản Mỹ rút khỏi liên minh.

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Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler. Ảnh: Reuters.

Theo kế hoạch, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 7-8/7, quy tụ lãnh đạo của 32 quốc gia thành viên cùng các phái đoàn đến từ khu vực vùng Vịnh và châu Á - Thái Bình Dương.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh nội bộ liên minh xuất hiện một số rạn nứt liên quan đến nghĩa vụ chia sẻ chi phí quốc phòng và việc Mỹ thúc giục các đồng minh can thiệp sâu hơn nhằm khai thông eo biển Hormuz.

Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Yasar Guler nhấn mạnh NATO vẫn là nền tảng cốt lõi, không thể thay thế đối với nền an ninh và phòng thủ chung của khu vực châu Âu - Đại Tây Dương.

Ông nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay không phải là một cuộc khủng hoảng, mà là quá trình điều chỉnh cần thiết trước một môi trường an ninh đang biến động nhanh chóng. Do đó, chương trình nghị sự của Hội nghị sắp tới sẽ tập trung vào việc đánh giá mức tăng ngân sách quốc phòng của các nước thành viên, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, tăng cường viện trợ cho Ukraine và củng cố khối đoàn kết nội bộ.

Liên quan đến định hướng chiến lược của Washington, người đứng đầu ngành quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nhận định Mỹ muốn các đồng minh châu Âu và Canada gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh khu vực.

Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara vào ngày 7-8/7. Ảnh: NATO.

Mặc dù đánh giá tích cực về các sáng kiến phòng thủ hiện tại của châu Âu, ông Guler cho rằng các cơ chế này vẫn mang tính cục bộ và thiếu sự bao quát. Ông thẳng thắn bày tỏ quan điểm, Thổ Nhĩ Kỳ cần được tham gia đầy đủ hơn vào các kế hoạch và sáng kiến quốc phòng của châu Âu trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa vai trò chiến lược này, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu năng lực mà NATO đề ra vào năm 2029. Hiện tại, Ankara đang “cân nhắc mọi phương án” nhằm tăng cường năng lực phòng không, trong đó có khả năng mua sắm các hệ thống tên lửa SAMP-T và Patriot, song song với nỗ lực củng cố vị thế quốc phòng và tìm kiếm vai trò lớn hơn trong liên minh.

Thanh Giang

Nguồn: i24news, Reuters.