Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Canada công bố nhà thầu cho dự án tàu ngầm lớn nhất lịch sử

Thủ tướng Canada Mark Carney dự kiến sẽ chính thức công bố nhà thầu được lựa chọn trong siêu hợp đồng đóng mới 12 tàu ngầm cho Hải quân Hoàng gia Canada vào ngày 6/7, ngay trước khi lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Thông báo sẽ được đưa ra trước khi Thủ tướng Canada Mark Carney lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO dự kiến ​​diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

Thông báo mang tính bước ngoặt này sẽ được Thủ tướng Mark Carney đưa ra tại thành phố cảng chiến lược Halifax (bang Nova Scotia), trước khi ông lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO (diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7).

Dự án hiện đại hóa này nhằm thay thế đội tàu ngầm lớp Victoria đã lạc hậu của Canada. Với quy mô đóng mới lên tới 12 tàu ngầm cùng chi phí bảo trì, vận hành trong vòng 30 đến 50 năm, tổng giá trị của siêu hợp đồng này ước tính vượt ngưỡng 100 tỷ đô la Canada (khoảng 73 tỷ USD). Đây được xem là một trong những dự án mua sắm quân sự lớn nhất trong lịch sử quốc gia Bắc Mỹ này.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc đua giành hợp đồng “nghìn tỷ” đã thu hẹp lại giữa hai ứng cử viên nặng ký, gồm Liên doanh Đức - Na Uy và Tập đoàn Hanwha Ocean (Hàn Quốc)

Việc chính quyền của Thủ tướng Mark Carney đẩy nhanh tiến độ công bố nhà thầu ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh tại Thổ Nhĩ Kỳ mang một thông điệp địa chính trị rõ ràng gửi tới các đồng minh, đặc biệt là Mỹ.

Trước sức ép gay gắt từ Washington và Tổng thư ký NATO Mark Rutte về việc các nước châu Âu và Canada phải tự gánh vác an ninh, Canada gần đây đã đạt mục tiêu chi tiêu quân sự tối thiểu 2% GDP của NATO sớm hơn dự kiến. Siêu dự án tàu ngầm này chính là bước đi cốt lõi để Ottawa hiện thực hóa cam kết mới của khối: Dành tới 5% GDP cho các khoản đầu tư liên quan đến an ninh và quốc phòng vào năm 2035.

Canada dự định công bố khoảng 10 quốc gia sáng lập cho ngân hàng quốc phòng toàn cầu mới tại hội nghị thượng đỉnh NATO, nhằm mục đích tăng cường nguồn tài trợ quốc phòng cho các đồng minh bằng nguồn vốn chi phí thấp. Ảnh: Defencenews.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này, Canada cũng hướng tới mục tiêu vận động và công bố danh sách khoảng 10 quốc gia đồng sáng lập một ngân hàng quốc phòng toàn cầu

Giới phân tích nhận định, việc sở hữu hạm đội tàu ngầm thế hệ mới sẽ tái định hình đáng kể năng lực tác chiến của Hải quân Canada, giúp nước này bảo vệ vững chắc các tuyến hàng hải trọng yếu tại vùng biển Bắc Cực, Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong các thập kỷ tới.

Nhật Lệ

Nguồn: The Straits Times , Reuters