Hội nghị Thượng đỉnh NATO trước những phép thử về đoàn kết và an ninh

Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong hai ngày 7-8/7, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục biến động. Theo giới phân tích, việc hiện thực hóa mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng, duy trì đoàn kết nội khối và xử lý các thách thức an ninh khu vực sẽ là những nội dung trọng tâm của hội nghị lần này.

Hội nghị thượng đỉnh NATO được kỳ vọng sẽ đưa ra những định hướng mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố vai trò của liên minh trong giai đoạn tới. Ảnh: C4defence.

Hội nghị Thượng đỉnh NATO có sự tham dự của lãnh đạo 32 quốc gia thành viên cùng đại diện các nước đối tác. Trong bối cảnh tình hình an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, hội nghị được kỳ vọng sẽ đưa ra những định hướng mới nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và củng cố vai trò của liên minh trong giai đoạn tới.

Theo Tân Hoa xã, giới phân tích cho rằng một trong những nội dung được quan tâm nhất là lộ trình triển khai cam kết nâng tổng mức chi cho quốc phòng và các lĩnh vực liên quan lên tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Giới quan sát nhận định việc thực hiện mục tiêu này sẽ đặt ra không ít thách thức đối với nhiều quốc gia thành viên trong bối cảnh áp lực về ngân sách và tăng trưởng kinh tế vẫn hiện hữu.

Bên cạnh vấn đề chi tiêu quốc phòng, xung đột tại Ukraine tiếp tục là một chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự. Các nước thành viên dự kiến sẽ trao đổi về việc duy trì hỗ trợ đối với Ukraine, tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev cũng như các biện pháp nhằm góp phần bảo đảm ổn định an ninh tại châu Âu.

Hình ảnh cờ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cờ của các quốc gia thành viên tại trụ sở NATO ở Brussels, ngày 2 tháng 4 năm 2025. Ảnh: AFP.

Hội nghị cũng diễn ra trong bối cảnh NATO bước vào giai đoạn điều chỉnh chiến lược, với kỳ vọng các nước châu Âu sẽ đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn trong bảo đảm an ninh của liên minh. Theo đó, nhiều quốc gia thành viên đang thúc đẩy tăng đầu tư quốc phòng, phát triển năng lực công nghiệp quốc phòng và nâng cao khả năng tự chủ trong lĩnh vực an ninh.

Bên cạnh đó, liên minh cũng tiếp tục đối mặt với những khác biệt về ưu tiên chiến lược giữa các nước thành viên. Trong khi nhiều quốc gia ở sườn Đông coi các thách thức an ninh tại châu Âu là ưu tiên hàng đầu, một số thành viên ở khu vực Nam Âu và Địa Trung Hải lại đặc biệt quan tâm đến các vấn đề tại Trung Đông, Bắc Phi, chống khủng bố và kiểm soát dòng di cư.

Theo các chuyên gia, việc duy trì sự đoàn kết nội khối, cân bằng lợi ích giữa các thành viên và nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này, đồng thời góp phần định hình vai trò của liên minh trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua, AP