NATO cần phát triển giải pháp chi phí thấp đối phó với UAV

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng liên minh cần đẩy nhanh phát triển các giải pháp phòng thủ có chi phí hợp lý để đối phó với máy bay không người lái (UAV), trong bối cảnh các vụ việc liên quan đến UAV tại sườn phía Đông NATO tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh khu vực.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng liên minh cần đẩy nhanh phát triển các giải pháp phòng thủ có chi phí hợp lý để đối phó với máy bay không người lái UAV. Ảnh: AA

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels ngày 17/6 cùng Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh liên minh cần điều chỉnh phương thức phòng thủ trước sự gia tăng của các mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Ông Rutte dẫn vụ máy bay chiến đấu Pháp tham gia nhiệm vụ tuần tra trên không tại khu vực Baltic đã đánh chặn và bắn hạ một máy bay không người lái xâm nhập không phận Latvia, cho rằng các sự việc như vậy cho thấy những thách thức an ninh ngày càng lớn tại sườn phía Đông NATO.

Theo ông, liên minh không thể duy trì lâu dài việc sử dụng các tên lửa đánh chặn có giá thành cao để đối phó với các UAV giá rẻ. Ông Rutte nói: “Chúng ta cần tìm ra các phương thức đánh chặn có chi phí tương đương với giá thành của các máy bay không người lái”.

Về phần mình, Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết chính phủ nước này đang ưu tiên đầu tư vào các hệ thống chống UAV có hiệu quả và chi phí hợp lý nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Rutte, NATO không thể duy trì lâu dài việc sử dụng các tên lửa đánh chặn có giá thành cao để đối phó với các UAV giá rẻ. Ảnh: unmannedairspace

Ông Kulbergs cũng nhấn mạnh NATO cần tiếp tục củng cố năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông, đồng thời đánh giá sự hiện diện của lực lượng đồng minh tại Latvia là minh chứng cho cam kết của NATO đối với an ninh khu vực. Hiện có 14 quốc gia thành viên NATO đang triển khai lực lượng và tham gia huấn luyện tại Latvia.

Nhà lãnh đạo Latvia khẳng định mọi hành động gây mất ổn định tại khu vực sẽ nhận được phản ứng thống nhất từ liên minh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự hiện diện quân sự của NATO tại các quốc gia Baltic và khu vực sườn phía Đông.

Bích Hồng