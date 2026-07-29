Hàn Quốc luật hóa cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân để thúc đẩy chương trình tàu ngầm hạt nhân

Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến xây dựng một đạo luật đặc biệt nhằm luật hóa cam kết không phát triển và không sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho chương trình phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Động thái này được cho là nhằm xóa bỏ những lo ngại về nguy cơ phổ biến hạt nhân trong quá trình Seoul theo đuổi năng lực tàu ngầm hạt nhân.

Hàn Quốc đặt mục tiêu triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào giữa thập niên 2030. Ảnh chụp từ video chính thức.

Theo các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc, Bộ Quốc phòng dự kiến công bố dự thảo luật để lấy ý kiến công chúng từ ngày 29/7. Dự luật sẽ quy định 5 nguyên tắc cơ bản đối với chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân được xác định là nền tảng.

Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc đưa cam kết không phát triển, chế tạo, sở hữu hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân vào luật. Dự luật cũng cấm mọi hoạt động sử dụng vật liệu hạt nhân phục vụ mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân hoặc làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ diesel-điện đầu tiên của Hàn Quốc có lượng giãn nước 3.600 tấn, được đóng tại xưởng đóng tàu Hanwha Ocean. Ảnh: EPA.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết dự luật nhằm xây dựng nền tảng pháp lý và thể chế cần thiết để bảo đảm việc triển khai ổn định chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Theo giới chức Seoul, quy định này cũng nhằm trấn an những lo ngại, đặc biệt từ phía Mỹ, rằng việc Hàn Quốc phát triển tàu ngầm hạt nhân có thể mở đường cho một chương trình vũ khí hạt nhân độc lập trong tương lai.

Dự luật tái khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời yêu cầu phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các tổ chức quốc tế khác trong quá trình giám sát, thanh sát và xác minh. Ngoài ra, các quy định về bảo vệ người dân và môi trường trước các nguy cơ từ vật liệu phóng xạ cũng được bổ sung.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến không phổ biến hạt nhân, dự luật cho phép miễn thủ tục đánh giá tính khả thi sơ bộ đối với dự án tàu ngầm hạt nhân nhằm rút ngắn thời gian triển khai. Văn bản cũng tạo cơ chế linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh chi phí, tiến độ và các điều khoản hợp đồng nếu dự án gặp khó khăn, đặc biệt là trong việc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hạt nhân.

Theo kế hoạch, Hàn Quốc sẽ phát triển ba tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân có lượng giãn nước khoảng 8.000 tấn, sử dụng nhiên liệu urani làm giàu ở mức thấp (dưới 20% uranium-235). Chiếc đầu tiên dự kiến được hạ thủy vào giữa những năm 2030 và đưa vào biên chế trong nửa cuối thập kỷ.

Thanh Hằng

Nguồn: Defensehere, khan.co.