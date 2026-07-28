Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dự lễ khai trương hệ thống chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh

Sáng 28/7, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh tổ chức lễ khai trương Hệ thống PET/CT và MRI 3.0 Tesla, đánh dấu bước phát triển mới trong ứng dụng công nghệ cao phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh thực hiện nghi thức khai trương Hệ thống PET/CT và MRI 3.0 Tesla.

Các đại biểu dự lễ khai trương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai trương.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế Thanh Hóa cùng ban lãnh đạo, đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.

Ông Đỗ Công Muôn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh giới thiệu về Hệ thống PET/CT và MRI 3.0 Tesla.

Hệ thống PET/CT là công nghệ kỹ thuật cao trong chẩn đoán hình ảnh tiên tiến, có khả năng phát hiện sớm và đánh giá chính xác nhiều loại ung thư, xác định giai đoạn bệnh, theo dõi hiệu quả điều trị và phát hiện tái phát.

Bên cạnh đó, hệ thống còn được ứng dụng hiệu quả trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch, thần kinh và nhiều bệnh lý phức tạp khác.

Trong khi đó, hệ thống MRI 3.0 Tesla với độ phân giải cao cho phép khảo sát chi tiết các cơ quan, hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương não, cột sống, tim mạch, cơ xương khớp và nhiều bệnh lý chuyên sâu, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và xây dựng phác đồ điều trị.

Đại biểu dự lễ khai trương.

Đại biểu dự lễ khai trương.

Bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện dự lễ khai trương.

Việc đưa Hệ thống PET/CT và MRI 3.0 Tesla vào hoạt động giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian chuyển tuyến, nâng cao cơ hội phát hiện bệnh sớm; đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới y tế chất lượng cao của tỉnh, giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực y tế là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Đối với ngành y tế, mỗi phút chậm trễ đều có thể làm mất đi “thời gian vàng” trong cấp cứu, điều trị, vì vậy việc đầu tư công nghệ hiện đại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Quán triệt các nghị quyết của Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, tỉnh Thanh Hóa luôn xác định y tế là một trong những trụ cột quan trọng của an sinh xã hội, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh và các đại biểu dự buổi lễ.

Đồng chí đánh giá cao chặng đường 12 năm xây dựng và phát triển của Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh và khẳng định, việc đưa Hệ thống PET/CT và MRI 3.0 Tesla vào vận hành thể hiện quyết tâm đổi mới và mạnh dạn đầu tư công nghệ cao của bệnh viện. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, giúp người dân trong tỉnh và khu vực được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, giảm thời gian, chi phí chuyển tuyến.

Việc đưa vào hoạt động Hệ thống PET/CT và MRI 3.0 Tesla không chỉ khẳng định bước phát triển mới của Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế của tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm Hệ thống PET/CT và MRI 3.0 Tesla.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm hỏi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh phát huy hiệu quả hệ thống thiết bị hiện đại, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường chuyển giao kỹ thuật, hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường khám, chữa bệnh chuyên nghiệp, văn minh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Minh Hiếu