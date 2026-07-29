59 nghìn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm - Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội). Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới các tỉnh ủy, thành ủy, các ban, bộ, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng đông đảo cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Hội nghị được kết nối đến 866 điểm cầu cấp xã, phường, đảng ủy các cơ quan trong toàn tỉnh với 59 nghìn đại biểu tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhằm thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để nhanh chóng đưa các nghị quyết, kết luận của Trung ương đi vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương quán triệt 2 chuyên đề: Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dụng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và những nhiệm vụ trọng tâm của các nghị quyết, kết luận được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 gồm:

Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Nghị quyết về xây dụng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; Nghị quyết về quan điểm, định hướng, sửa đổi Luật đất đai và các luật có liên quan; Kết luận về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kết luận về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Về sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Đại biểu dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

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Minh Hiếu