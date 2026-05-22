Tổng Thư ký NATO kêu gọi giảm phụ thuộc vào Mỹ, Thụy Điển đề xuất hỗ trợ Ukraine “định hướng” UAV

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte ngày 21/5 kêu gọi các nước thành viên giảm sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ, trong bối cảnh liên minh đang chuẩn bị công bố cập nhật mô hình lực lượng toàn cầu.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson trong cuộc họp báo chung ngày 21/5/2026. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu sau khi theo dõi một cuộc diễn tập tại Revinge, ông Rutte cho rằng việc tái cân bằng trách nhiệm trong NATO là cần thiết, nhằm giúp Mỹ có thể tập trung nhiều hơn vào các khu vực khác, đồng thời nhấn mạnh châu Âu cũng đóng vai trò quan trọng đối với an ninh của Mỹ. Ông cho rằng “sự phụ thuộc quá mức” vào Mỹ cần được điều chỉnh.

Ông Rutte cũng nhấn mạnh an ninh của Mỹ không chỉ được bảo đảm từ lãnh thổ quốc gia, mà còn bắt đầu từ châu Âu, đặc biệt là khu vực Bắc Âu, nơi các nước NATO phải bảo đảm năng lực răn đe, trong đó có việc kiểm soát hoạt động tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân của Nga.

Cùng tại cuộc họp báo, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết các nước NATO nên hỗ trợ Ukraine “định hướng” các hoạt động máy bay không người lái nhằm vào Nga, đồng thời tránh tiếp nhận “cách diễn giải của Nga” về các sự cố UAV xâm nhập không phận.

Ông Kristersson khẳng định Thụy Điển ủng hộ Ukraine trong việc đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc kể từ năm 2022.

Các chuyến bay bí ẩn, thường do các máy bay không người lái tương tự thực hiện, gần đây được ghi nhận xuất hiện thường xuyên trên khắp châu Âu. Ảnh: AP..

Trong phần trả lời báo chí, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho rằng Ukraine không chủ đích để UAV xâm nhập không phận các nước thành viên, mà các sự cố có thể liên quan đến hoạt động gây nhiễu hoặc tác động kỹ thuật trong quá trình vận hành.

Tuy nhiên, một số quốc gia NATO vẫn bày tỏ lo ngại về các vụ việc UAV bị lệch hướng hoặc xâm nhập không phận, cho rằng Ukraine cần tăng cường kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động máy bay không người lái tầm xa.

Giới quan sát cho rằng các phát biểu trên phản ánh những thách thức ngày càng lớn trong việc quản lý an ninh không phận tại sườn phía đông NATO, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thanh Hằng

Nguồn: RT