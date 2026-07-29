Iran phóng tên lửa nhằm vào lực lượng Mỹ, Washington đáp trả bằng không kích tại Iraq

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) chiều ngày 28/7 cho biết Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực trong một “cuộc tấn công bất ngờ”. Toàn bộ số tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Các tên lửa đạn đạo của Iran được trưng bày tại Quảng trường Azadi ở thủ đô Tehran ngày 24/7. Ảnh: Anadolu.

Theo CENTCOM, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 28.7 (theo giờ miền Đông nước Mỹ). Tuyên bố của cơ quan này không nêu rõ căn cứ hoặc quốc gia nơi lực lượng Mỹ bị tấn công, song các nguồn tin quốc tế cho biết mục tiêu là một căn cứ của Mỹ tại Jordan.

Ngay sau đó, CENTCOM thông báo quân đội Mỹ phối hợp với lực lượng vũ trang Saudi Arabia tiến hành các cuộc không kích chính xác nhằm vào các mục tiêu của các nhóm vũ trang thân Iran tại miền Đông Iraq. Theo phía Mỹ, chiến dịch nhằm đáp trả hơn 30 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vòng 72 giờ trước đó mà Washington cáo buộc do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chỉ đạo, đồng thời nhằm vào lực lượng Mỹ và các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia.

Các máy bay chiến đấu của Mỹ và Saudi Arabia đã đánh trúng nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm vũ trang thân Iran. Ảnh: AP

CENTCOM cho biết các máy bay chiến đấu của Mỹ và Saudi Arabia đã đánh trúng nhiều cơ sở hậu cần và kho vũ khí của các nhóm vũ trang thân Iran. Cơ quan này khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đều không đạt mục tiêu, đồng thời cảnh báo IRGC và các lực lượng đồng minh phải chấm dứt các hoạt động mà Washington coi là đe dọa an ninh khu vực, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp quân sự tiếp theo.

Đến nay, phía Iran chưa đưa ra phản ứng chính thức đối với tuyên bố của CENTCOM. Tuy nhiên, theo Reuters, Tehran đã bác bỏ các cáo buộc liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia và cảnh báo việc quy trách nhiệm cho Iran có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Diễn biến mới nhất đánh dấu sự chấm dứt giai đoạn lắng dịu ngắn ngủi sau khi Mỹ và Iran tạm dừng các hoạt động quân sự trực tiếp, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông và tác động tiêu cực tới an ninh năng lượng toàn cầu.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiến hành tấn công cơ sở hạt nhân ngầm Pickaxe của Iran nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran thời gian qua đã có những tín hiệu tích cực.

Vân Bình

Nguồn: Axios, AP, Reuters