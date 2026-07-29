Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo Quốc gia

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Thượng viện Mỹ ngày 28/7 đã phê chuẩn ông Jay Clayton, ứng cử viên do Tổng thống Donald Trump đề cử, giữ chức Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI), bất chấp sự phản đối của toàn bộ các thượng nghị sĩ Dân chủ sau một phiên điều trần gây nhiều tranh cãi.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Jay Clayton làm Giám đốc Tình báo Quốc gia. Ảnh: Foxnews.

Kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện là 51 phiếu thuận và 47 phiếu chống, khi các nghị sĩ Cộng hòa đồng loạt ủng hộ ông Clayton, trong khi toàn bộ các thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu phản đối.

Ông Clayton sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người từ chức hồi tháng 6 sau nhiệm kỳ nhiều tranh cãi. Trong thời gian giữ cương vị Giám đốc Tình báo Quốc gia, bà Gabbard thường xuyên bất đồng với các nghị sĩ Dân chủ, những người cáo buộc bà thúc đẩy chương trình nghị sự chính trị của Tổng thống Trump và lan truyền các cáo buộc gian lận bầu cử chưa được chứng minh.

Trên cương vị mới, ông Clayton sẽ giám sát hoạt động của 18 cơ quan tình báo thuộc cộng đồng tình báo Mỹ.

Ông Jay Clayton được bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI), cơ quan giám sát 18 cơ quan và đơn vị tình báo. Ảnh: Getty Images.

Quá trình phê chuẩn ông Clayton gặp nhiều trở ngại, đặc biệt sau phiên điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện hôm 15/7. Tại đây, ông nhiều lần từ chối xác nhận trực tiếp rằng cựu Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Thay vào đó, ông chỉ khẳng định ông Biden đã được “chứng nhận”, “hoàn tất các quy trình pháp lý” và “giành nhiều phiếu đại cử tri nhất”.

Các nghị sĩ Dân chủ cho rằng lập trường này làm dấy lên nghi ngờ về quan điểm của ông Clayton đối với kết quả bầu cử năm 2020, trong bối cảnh Tổng thống Trump tiếp tục coi “an ninh bầu cử” là một trong những chủ đề trọng tâm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay. Phía Dân chủ cáo buộc ông Trump sử dụng vấn đề này để làm suy giảm niềm tin vào các chiến thắng bầu cử của đảng.

Ông Clayton cũng bị chất vấn về quyết định triệu tập các phóng viên của báo The New York Times ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang liên quan đến các bài viết về những lo ngại an ninh đối với chuyên cơ Air Force One mới do Qatar trao tặng Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ sau đó cho biết sẽ rút các trát triệu tập này.

Tiến trình bổ nhiệm ông Clayton từng bị trì hoãn hồi tháng 6 sau khi Tổng thống Trump yêu cầu lùi phiên điều trần nhằm gây sức ép buộc Quốc hội thông qua dự luật cải cách quy định bầu cử. Ông Jay Clayton, 60 tuổi, từng là Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Mặc dù không có nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực tình báo, những người ủng hộ ông cho rằng kinh nghiệm xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia trên cương vị Biện lý Liên bang đủ để đáp ứng yêu cầu đối với chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Thanh Hằng

Nguồn: WSJ, Politico.