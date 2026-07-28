Từ chiều tối nay, nhiều khu vực của Thanh Hóa có mưa to đến rất to

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, từ chiều tối 28/7 đến chiều 29/7, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi và ngập úng tại vùng trũng thấp, đô thị.

Mưa lớn được dự báo sẽ gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường. Ảnh minh họa của Hoàng Đông

Dự báo, khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam, Tây Nam có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm. Các khu vực còn lại phổ biến từ 20-40mm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 60mm trong 3 giờ.

Các địa phương thuộc khu vực đồng bằng ven biển như Vĩnh Lộc, Yên Định, Hà Trung, Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Nông Cống, Nghi Sơn, Hạc Thành, Đông Sơn, Sầm Sơn... được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực miền núi phía Tây, Tây Nam như Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lam Sơn, Như Xuân, Như Thanh phổ biến 30-60mm, có nơi trên 60mm; khu vực miền núi phía Bắc và Tây Bắc phổ biến 20-40mm, có nơi trên 40mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1, đồng thời lưu ý nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực đồi núi, ngập úng tại vùng thấp trũng, khu dân cư và đô thị, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động trên biển.

LP