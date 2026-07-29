Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có thể thăm Hàn Quốc vào tháng tới

Hãng tin Yonhap ngày 29/7 đưa tin, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có kế hoạch thăm Hàn Quốc vào tháng 8 tới nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về tình hình Bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun gặp gỡ Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Ảnh: Yonhap.

Theo các nguồn tin ngoại giao, Seoul và Bắc Kinh đã đạt được thống nhất sơ bộ về chuyến thăm kéo dài hai ngày của ông Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, dự kiến bắt đầu từ ngày 19/8.

Trong thời gian ở thăm Seoul, ông Vương Nghị dự kiến sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun để đánh giá quan hệ song phương, triển khai các bước tiếp theo nhằm khôi phục và mở rộng giao thương, ổn định chuỗi cung ứng khu vực, trao đổi các giải pháp nhằm kiểm soát rủi ro, thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên trước các diễn biến hạt nhân phức tạp.

Nếu diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là hoạt động trao đổi cấp cao đầu tiên giữa Hàn Quốc và Trung Quốc kể từ chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 1 vừa qua.

Trước đó, sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung vào tháng 1/2026, hai bên từng kỳ vọng sẽ tổ chức cuộc gặp giữa hai bộ trưởng ngoại giao ngay trong quý I/2026. Tuy nhiên, kế hoạch này đã phải tạm hoãn do một số điều chỉnh từ phía Bắc Kinh, bao gồm các biến động địa chính trị tại Trung Đông và lịch trình ngoại giao liên quan đến Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc hội đàm Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh tháng 1/2026. Ảnh: The World Korea.

Tại cuộc làm việc sắp tới, phía Hàn Quốc dự kiến đề nghị Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy đối thoại về phi hạt nhân hóa. Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có Đài Loan, trong bối cảnh Seoul tiếp tục tái khẳng định lập trường tôn trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap.