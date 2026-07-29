Ba Lan tham gia chương trình xây dựng siêu trung tâm AI của EU

Ba Lan đã chính thức tham gia sáng kiến xây dựng các siêu trung tâm trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu bước đi mới trong chiến lược phát triển hạ tầng AI và hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm công nghệ AI hàng đầu châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Kỹ thuật số Ba Lan Dariusz Standerski cho biết Ba Lan đã chính thức tham gia sáng kiến xây dựng các “siêu nhà máy AI”. Ảnh: PAP.

Ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Kỹ thuật số Ba Lan Dariusz Standerski cho biết ông đã ký Thỏa thuận Mua sắm chung, qua đó đưa Ba Lan trở thành thành viên của chương trình do Cơ quan Liên doanh Điện toán Hiệu năng cao châu Âu điều phối.

Theo ông Standerski, Ba Lan đang đề xuất xây dựng một siêu trung tâm AI quy mô trung bình, có khả năng vận hành tối thiểu 75.000 bộ gia tốc AI sau khi hoàn thành. Theo kế hoạch của EU, đợt tuyển chọn đầu tiên sẽ lựa chọn 7 siêu trung tâm AI, gồm 4 cơ sở quy mô trung bình và 3 cơ sở quy mô lớn. Các hợp đồng dự kiến được ký vào đầu năm 2027 và các trung tâm sẽ đi vào hoạt động từ năm 2028.

Để triển khai dự án, Chính phủ Ba Lan đã cam kết đầu tư hơn 400 triệu zloty (tương đương khoảng 93 triệu euro) và đang đàm phán với các doanh nghiệp để thành lập liên danh vận hành cơ sở này.

Ông Standerski cho biết các liên danh tư nhân sẽ chịu trách nhiệm đầu tư, xây dựng và khai thác các siêu trung tâm AI. Phần kinh phí do Chính phủ Ba Lan cam kết sẽ được sử dụng để mua trước năng lực tính toán của hệ thống, qua đó bảo đảm hiệu quả khai thác ngay từ khi đi vào hoạt động.

Trung tâm trí tuệ nhân tạo của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Tư liệu.

Theo mô hình được đề xuất, Ba Lan và EU sẽ mỗi bên sử dụng trước 17% công suất tính toán của trung tâm trong thời hạn 5 năm, trong khi khoảng 66% công suất còn lại sẽ được liên danh tư nhân khai thác thương mại để cung cấp cho doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu.

Để tăng khả năng được EU lựa chọn, Ba Lan đang thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên khác. Theo ông Standerski, Warsaw đang hoàn tất thỏa thuận hợp tác với Cộng hòa Séc, đã nhận được sự ủng hộ của Litva và đang tiếp tục trao đổi với một số đối tác khác trong EU.

Sáng kiến xây dựng các siêu trung tâm AI là một phần trong chiến lược của EU nhằm tăng cường năng lực điện toán hiệu năng cao, phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn và nâng cao năng lực cạnh tranh của khối trong cuộc đua AI toàn cầu.

Thanh Hằng

Nguồn: aa.