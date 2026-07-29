Tổng Thư ký Liên hợp quốc thúc đẩy nối lại đàm phán về vấn đề Síp

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres vừa có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Cộng hòa Síp Nikos Christodoulides và lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Tufan Erhürman nhằm thúc đẩy các nỗ lực nối lại tiến trình đàm phán về vấn đề Síp.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres (phải) tham dự cuộc gặp với Tổng thống Síp Nikos Christodoulides (trái) tại Phủ Tổng thống ở Nicosia ngày 28/7/2026. Ảnh: AFP.

Phát biểu sau các cuộc gặp, ông Guterres cho biết, các cuộc thảo luận diễn ra tích cực và tái khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên tìm kiếm giải pháp. Ông nhấn mạnh, vai trò của Liên hợp quốc là tạo điều kiện cho đối thoại, đồng thời cho rằng việc đạt được tiến triển trong vấn đề Síp có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và ổn định của khu vực trong bối cảnh tình hình địa chính trị đang có nhiều biến động.

Về phần mình, Tổng thống Christodoulides đánh giá chuyến thăm của Tổng Thư ký Liên hợp quốc thể hiện cam kết của tổ chức này đối với tiến trình hòa bình tại Síp. Ông bày tỏ mong muốn các nỗ lực ngoại giao hiện nay sẽ tạo tiền đề để tổ chức một hội nghị rộng hơn dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, với sự tham gia của hai cộng đồng trên đảo cùng ba nước bảo lãnh là Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Anh.

Theo kế hoạch, ông Guterres sẽ chủ trì cuộc gặp chung giữa Tổng thống Christodoulides và ông Erhürman vào ngày 29/7, sau các cuộc tiếp xúc này, ông Guterres dự kiến sẽ đánh giá khả năng thu hẹp bất đồng giữa các bên để xem xét các bước đi tiếp theo hướng tới việc nối lại tiến trình đàm phán.

Síp kỷ niệm 51 năm ngày hòn đảo bị chia cắt sau chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ( 1974- 2025). Ảnh: Euronews.

Đảo Síp bị chia cắt từ năm 1974 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân lên phía Bắc hòn đảo để đáp trả cuộc đảo chính do các lực lượng ủng hộ sáp nhập với Hy Lạp tiến hành. Hiện Cộng hòa Síp, thành viên Liên minh châu Âu (EU), quản lý phần phía Nam, trong khi khu vực phía Bắc do người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát và chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận. Liên hợp quốc nhiều năm qua duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại vùng đệm ngăn cách hai bên và đóng vai trò trung gian trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp lâu dài cho vấn đề Síp.

Minh Phương

Nguồn: Euronews.