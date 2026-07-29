Mỹ cấm nhập khẩu robot hình người của Trung Quốc với lý do bảo vệ chuỗi cung ứng AI

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 công bố các biện pháp mới cấm nhập khẩu robot hình người, robot bốn chân và một số thiết bị biến tần điện có xuất xứ từ Trung Quốc, nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) và giảm các rủi ro đối với an ninh quốc gia.

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Robot hình người của Unitree Robotics, một trong ba công ty Trung Quốc dẫn đầu lĩnh vực robot hình người, được điều khiển từ xa. Ảnh: AFP.

Các quy định do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ban hành cũng áp dụng đối với các thiết bị biến tần có khả năng kết nối nguồn năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện và các trung tâm dữ liệu với lưới điện.

Theo FCC, các thiết bị trên có thể tạo ra những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn hoạt động của các ngành công nghiệp trọng yếu, đồng thời tiềm ẩn rủi ro đánh cắp dữ liệu và tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ.

Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho chuỗi cung ứng công nghệ chiến lược của Mỹ. Ông nhấn mạnh việc giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài là yếu tố cần thiết để bảo vệ an ninh kinh tế và an ninh quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr. Ảnh: The Straitstime.

Động thái mới được xem là một phần trong chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển hoạt động sản xuất trở lại Mỹ, đồng thời hạn chế sự phụ thuộc vào các công nghệ và linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc trong những lĩnh vực được coi là then chốt đối với sự phát triển của AI.

Theo giới phân tích, robot hình người tích hợp AI được dự báo sẽ sớm được ứng dụng rộng rãi trong cả lĩnh vực công nghiệp và dân dụng, trong khi nhu cầu xây dựng các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn tại Mỹ cũng sẽ kéo theo nhu cầu ngày càng lớn đối với các thiết bị biến tần có độ tin cậy cao.

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận về quyết định trên. Giới quan sát nhận định đây là bước đi mới nhất trong chuỗi biện pháp của Washington nhằm siết chặt kiểm soát công nghệ đối với Trung Quốc, sau các hạn chế liên quan đến chip bán dẫn, thiết bị viễn thông và đầu tư công nghệ cao. Quyết định này được dự báo sẽ tiếp tục làm gia tăng cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Vân Bình

Nguồn: The Straitstime