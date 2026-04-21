TTK LHQ kêu gọi kiểm soát chi tiêu quân sự, thúc đẩy cải cách tài chính toàn cầu

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres vừa lên tiếng kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới chấm dứt tình trạng gia tăng chi tiêu quân sự không kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách hệ thống tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các quốc gia đang phát triển.

Tổng Thư ký Antonio Guterres phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Theo dõi Tài chính cho Phát triển năm 2026 của Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ, ngày 20/4/2026. Ảnh: LHQ.

Phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Theo dõi Tài chính cho Phát triển năm 2026 của Hội đồng Kinh tế và Xã hội LHQ ngày 20/4, ông Guterres cảnh báo rằng việc chi tiêu quân sự leo thang đang làm suy yếu các nỗ lực phát triển toàn cầu. Ông nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi tất cả các chính phủ đảo ngược xu hướng gia tăng không kiểm soát của chi tiêu quân sự. Đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ này. Đã đến lúc cùng nhau kết thúc các cuộc chiến đang đẩy mục tiêu phát triển ra ngoài tầm với”.

Người đứng đầu LHQ cho rằng nguồn lực tài chính cần được ưu tiên cho phát triển kinh tế - xã hội, thay vì bị phân tán vào các hoạt động quân sự. Ông cũng đề cập đến vai trò của nợ công, nhấn mạnh rằng vay nợ có thể trở thành “đồng minh của sự phát triển” nếu được sử dụng hiệu quả cho đầu tư, thay vì trở thành gánh nặng đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Bên cạnh đó, ông Guterres kêu gọi cải cách sâu rộng cấu trúc tài chính toàn cầu, cho rằng các thể chế hiện nay không còn phản ánh đúng thực tế của nền kinh tế thế giới. Ông cho biết: “Thế giới đã thay đổi đáng kể kể từ khi các thể chế này được thành lập. Các nước đang phát triển chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong sản lượng và thương mại toàn cầu. Hợp tác Nam – Nam đang mở rộng. Một nền kinh tế đa cực đang dần hình thành. Tuy nhiên, các cơ chế tài chính và thể chế quốc tế vẫn chủ yếu phản ánh cấu trúc quyền lực của quá khứ”.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres kêu gọi cải cách sâu rộng cấu trúc tài chính toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Theo người đứng đầu LHQ, việc tăng cường tiếng nói và vai trò của các quốc gia đang phát triển trong các định chế tài chính toàn cầu là yêu cầu cấp thiết, nhằm đảm bảo tính công bằng và hiệu quả trong quản trị kinh tế toàn cầu. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng tài chính cho phát triển không chỉ phục vụ tăng trưởng, mà còn đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy tiến bộ xã hội và khôi phục lòng tin vào hợp tác đa phương.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua