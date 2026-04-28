Mỹ trừng phạt các chính phủ và doanh nghiệp hỗ trợ hãng hàng không Iran

Chính phủ Mỹ vừa phát đi cảnh báo cứng rắn về việc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp (trừng phạt bên thứ ba) đối với các chính phủ và doanh nghiệp nước ngoài có giao dịch với các hãng hàng không Iran.

Mỹ cảnh báo việc giao dịch với các hãng hàng không Iran có thể dẫn đến lệnh trừng phạt. Ảnh: Adobe.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, hôm 27/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố: “Bất kỳ thực thể nào giao dịch với các hãng hàng không Iran đều có thể trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt.” Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh: “Việc tham gia giao dịch với các hãng hàng không Iran vốn đang nằm trong danh sách trừng phạt đồng nghĩa với việc các tổ chức, doanh nghiệp tự đặt mình vào nguy cơ bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.”

Ông cũng kêu gọi các chính phủ nước ngoài thực thi nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát, bảo đảm các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho các máy bay Iran, bao gồm tiếp nhiên liệu, suất ăn trên chuyến bay, phí hạ cánh, cũng như các hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa. Người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ khẳng định Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép tối đa đối với Tehran, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ không ngần ngại áp đặt trừng phạt đối với bất kỳ bên thứ ba nào có giao dịch hoặc hỗ trợ các thực thể Iran.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, ngày 25/4, các chuyến bay thương mại chở khách từ thủ đô Tehran đã được nối lại tới Thổ Nhĩ Kỳ, Oman và Ả Rập Xê Út. Động thái này cho thấy Tehran đang nỗ lực phá vỡ thế cô lập kinh tế bằng cách từng bước khôi phục các hoạt động hàng không quốc tế, bất chấp bối cảnh xung đột vũ trang vẫn tiếp diễn.

Bộ Tài chính Mỹ gần đây đã triển khai chiến dịch được mô tả là “cơn thịnh nộ kinh tế”, huy động tối đa các công cụ trừng phạt nhằm làm suy yếu nền tảng tài chính của Iran. Trọng tâm của chiến dịch là nhắm vào các mạng lưới tài sản toàn cầu hỗ trợ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, nguồn thu chủ lực của nền kinh tế nước này.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới kinh tế liên quan đến Iran trong khuôn khổ chiến dịch “Sức ép kinh tế tối đa”. Ảnh: Reuters.

Washington cũng gia tăng sức ép khi gửi thư cảnh báo cứng rắn tới các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến dòng tiền từ Iran, nhấn mạnh rằng nếu tiếp tục hỗ trợ hoạt động thương mại dầu mỏ của Tehran, các tổ chức này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp và nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ.

Giới chuyên gia nhận định, các động thái trên là một phần trong chiến lược phong tỏa kinh tế toàn diện nhằm cắt đứt nguồn tài chính của Iran. Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý câu hỏi then chốt là liệu cách tiếp cận này có tương xứng với quy mô và mức độ phức tạp của tình hình hiện nay?

Thúy Hà

Nguồn: Chosun