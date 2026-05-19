Mỹ bán trực thăng MH-60R và nâng cấp AH-64E Apache cho Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, đã phê duyệt khả năng bán cho Hàn Quốc các trực thăng hải quân đa nhiệm MH-60R cùng gói nâng cấp trực thăng tấn công AH-64E Apache, với tổng trị giá ước tính khoảng 4,2 tỷ USD.

Trực thăng MH-60R được trưng bày tại một căn cứ hải quân ở Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, ngày 1/4 Ảnh: Yonhap

Theo thông báo, gói MH-60R trị giá khoảng 3 tỷ USD bao gồm 24 trực thăng MH-60R Seahawk do Sikorsky (thuộc Lockheed Martin) sản xuất, cùng các thiết bị như hệ thống định vị thủy âm tần số thấp, súng máy M240D và các khí tài hỗ trợ tác chiến.

MH-60R là dòng trực thăng hải quân chuyên thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, giám sát hàng hải, tác chiến mặt nước và tìm kiếm cứu nạn, được đánh giá là tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng hải quân.

Trong khi đó, gói nâng cấp AH-64E Apache trị giá khoảng 1,2 tỷ USD do Boeing làm nhà thầu chính, bao gồm radar điều khiển hỏa lực AN/APG-78 Longbow và các hệ thống liên lạc, giúp nâng cao khả năng phát hiện và tấn công mục tiêu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các thương vụ này sẽ tăng cường năng lực phòng thủ của Hàn Quốc, đồng thời củng cố khả năng răn đe trước các mối đe dọa hiện tại và tương lai trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Việc phê duyệt diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc duy trì quan hệ đồng minh quốc phòng chặt chẽ, với nhiều chương trình hợp tác như triển khai luân phiên lực lượng Mỹ tại bán đảo Triều Tiên, tập trận chung quy mô lớn và các thỏa thuận mua sắm khí tài hiện đại trong những năm gần đây.

Trước đó, Hàn Quốc cũng đã tiếp nhận nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến từ Mỹ như tiêm kích F-35 và các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Các đề xuất bán vũ khí hiện cần được Quốc hội Mỹ xem xét và phê chuẩn trước khi chính thức triển khai.

Minh Phương

Nguồn: The Korea Times, Arrirang