Học và làm theo Bác ở xã Thiệu Hóa: Từ nhận thức đến hành động cụ thể

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là khẩu hiệu chung chung, càng không dừng lại ở những đợt sinh hoạt chính trị theo thời điểm. Ở xã Thiệu Hóa, việc học và làm theo Bác đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn chặt với từng nhiệm vụ chính trị, từng lĩnh vực công tác và từng con người cụ thể. Từ người đảng viên lão thành tiên phong đổi mới sản xuất nông nghiệp, người giáo viên tận tụy “trồng người”, đến tuổi trẻ xung kích trong chuyển đổi số, tất cả đang góp phần làm cho những giá trị cao đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào đời sống xã hội.

Lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng thăm và tìm hiểu hoạt động tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Công do ông Hoàng Văn Việt làm giám đốc.

Nhận thức sâu sắc rằng học Bác phải bắt đầu từ việc làm cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Nội dung học tập và làm theo Bác được gắn với công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao đời sống Nhân dân.

Điểm nổi bật ở xã Thiệu Hóa là không tách rời việc học Bác với nhiệm vụ hằng ngày. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo bằng những việc làm cụ thể; cấp ủy, chi bộ đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm. Qua đó, việc học tập và làm theo Bác từng bước đi vào nền nếp, trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy Thiệu Hóa Nguyễn Trọng Trang cùng lãnh đạo xã luôn gần dân, sát dân và đồng hành vì sự phát triển của người dân.

Trong dòng chảy ấy, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã xuất hiện, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Ở tuổi 64, với hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Hoàng Văn Việt vẫn giữ nguyên tinh thần tiên phong của người đảng viên. Không bằng lòng với phương thức sản xuất truyền thống manh mún, hiệu quả thấp, ông mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Công, đưa mô hình sản xuất mạ khay, cấy máy vào đồng ruộng.

Đây là hướng đi mới đối với sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Để mô hình thành công, ông Việt trực tiếp tìm hiểu kỹ thuật, đầu tư hệ thống nhà xưởng, máy móc, đồng thời vận động người dân thay đổi tư duy canh tác. Những ngày đầu, không ít hộ dân còn băn khoăn, e ngại. Nhưng bằng uy tín của người đảng viên nhiều năm gắn bó với cơ sở và bằng hiệu quả thực tế, ông từng bước tạo dựng niềm tin.

Đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Thiệu Công đã cung ứng dịch vụ mạ khay, cấy máy cho nhiều diện tích trong và ngoài địa bàn, giúp giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nhân công, bảo đảm khung thời vụ và nâng cao năng suất cây trồng. Không chỉ tạo hiệu quả kinh tế, mô hình còn góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp công nghệ cao, bền vững.

Ông Hoàng Văn Việt chia sẻ: “Học Bác không phải điều gì lớn lao. Với tôi, học Bác là dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nông dân”.

Từ cánh đồng sản xuất hiện đại đến mái trường thân yêu, tinh thần học và làm theo Bác tiếp tục được thể hiện sinh động qua sự tận tụy của cô giáo Đỗ Thị Liên, Trường THCS Vạn Hà.

Nhiều năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô Liên luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Với cô, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải truyền cảm hứng, bồi đắp nhân cách, khơi dậy trong học sinh khát vọng vươn lên.

Trên cương vị người đứng đầu nhà trường, cô Liên cùng tập thể sư phạm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Cô đặc biệt quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên động viên, hỗ trợ để các em không bị bỏ lại phía sau.

Bằng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, cô giáo Đỗ Thị Liên đã trở thành người truyền lửa cho nhiều thế hệ học sinh, góp phần vun đắp những mầm xanh tri thức cho quê hương.

Nếu như lớp đảng viên đi trước nêu gương bằng kinh nghiệm và trách nhiệm, thì tuổi trẻ Thiệu Hóa đang khẳng định vai trò xung kích bằng tinh thần sáng tạo, thích ứng với yêu cầu của thời đại số.

Đoàn thanh niên xã Thiệu Hóa hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, Đoàn Thanh niên xã Thiệu Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Các đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng số, thanh toán không dùng tiền mặt, khai thác dịch vụ công trực tuyến, tra cứu thông tin trên nền tảng điện tử.

Đối tượng được hỗ trợ chủ yếu là người cao tuổi, phụ nữ, hộ kinh doanh nhỏ lẻ và người dân ở khu vực nông thôn còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. Với phương châm “cầm tay chỉ việc”, lực lượng đoàn viên không chỉ giúp người dân biết sử dụng công nghệ mà còn từng bước thay đổi thói quen, nâng cao nhận thức về lợi ích của chuyển đổi số.

Phó Bí thư Đoàn xã Phạm Thị Dung cho biết: “Tuổi trẻ học Bác là phải đi đầu trong những việc mới, việc khó; lấy tri thức, nhiệt huyết và tinh thần phục vụ cộng đồng để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Ban Xây dựng Đảng xã, được thành lập từ ngày 1/7/2025, đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”. Bắt tay ngay vao công việc sau khi thành lập, Ban Xây dựng Đảng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành đồng bộ nhiều quy định, hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể và cá nhân. Bộ tiêu chí được cụ thể hóa theo hướng tăng cường định lượng, bảo đảm khách quan, thực chất, khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, nể nang.

Năm 2025, toàn xã có 69 tổ chức đảng được đánh giá, trong đó 13 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 56 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 204 cán bộ lãnh đạo, quản lý được xếp loại, trong đó 53 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những con số này cho thấy chất lượng công tác xây dựng Đảng đang từng bước được nâng lên trên cơ sở đánh giá thực chất, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Một trong những giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là mọi chủ trương, chính sách đều phải hướng tới phục vụ Nhân dân. Quán triệt tinh thần đó, Thiệu Hóa đã tập trung triển khai hoạt động chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức bộ máy được kiện toàn đồng bộ. Các cơ quan tham mưu của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được sắp xếp hợp lý, giảm chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Tổng số cán bộ, công chức của xã hiện có 81 người, trong đó 100% có trình độ đại học trở lên; 20 đồng chí có trình độ sau đại học.

Cùng với đó, địa phương đã thực hiện điều động 10 cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị; 2 đồng chí được tăng cường lên vùng cao theo chủ trương của tỉnh. Công tác sắp xếp cán bộ được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng sở trường. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng ủy luôn chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị. Đây cũng chính là cách làm thấm nhuần sâu sắc phong cách dân vận khéo của Bác Hồ.

Diện mạo đô thị xã Thiệu Hóa ngày càng khang trang, hiện đại.

Từ những việc làm cụ thể ấy có thể thấy, học và làm theo Bác ở Thiệu Hóa không dừng ở nhận thức mà đã trở thành hành động tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW tại địa phương đã góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phong cách gần dân, trọng dân, vì dân. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển quê hương.

Điều có ý nghĩa sâu sắc hơn cả là từ những tấm gương bình dị, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực. Đó là những cánh đồng sản xuất hiện đại hơn, những lớp học giàu cảm hứng hơn, những người dân tự tin hơn trong môi trường số và một hệ thống chính trị ngày càng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thiệu Hóa thêm khắc ghi công lao trời biển của Người; đồng thời soi lại mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cống hiến. Bởi học Bác không phải điều xa vời, mà bắt đầu từ tinh thần trách nhiệm với công việc, từ sự tận tụy với Nhân dân và từ quyết tâm làm tốt nhất những việc bình dị hằng ngày.

Khi việc học và làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thành chuẩn mực ứng xử và hành động của mỗi người, đó cũng là lúc những giá trị cao đẹp của Người tiếp tục tỏa sáng, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, hun đúc ý chí và niềm tin để Thiệu Hóa vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững.

Minh Hiếu - Nguyễn Lương