NATO tập trận chống ngầm quy mô lớn tại Bắc Cực

NATO vừa chính thức khởi động cuộc tập trận chống ngầm quy mô lớn mang tên Dynamic Mongoose 2026 tại vùng biển gần thành phố Trondheim (Na Uy), nhằm nâng cao khả năng phối hợp tác chiến trong môi trường Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Cuộc diễn tập kéo dài từ ngày 18 - 29/5, quy tụ lực lượng hải quân, không quân và tàu ngầm từ 9 quốc gia thành viên, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Canada, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch và Na Uy.

Theo NATO, Dynamic Mongoose 2026 là một trong những hoạt động huấn luyện chống ngầm phức tạp nhất của liên minh, tập trung vào khả năng phối hợp giữa lực lượng mặt nước, tàu ngầm và không quân hải quân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, môi trường âm học phức tạp tại khu vực Bắc Cực.

Điểm nhấn của cuộc tập trận năm nay là sự tham gia của HMS Prince of Wales cùng Nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh, phối hợp với các lực lượng đồng minh trong nhiều nội dung huấn luyện chống ngầm, bảo vệ hạ tầng dưới biển và tác chiến đa miền.

Tàu chiến, tàu ngầm và máy bay tuần tra hàng hải NATO triển khai tập trận Dynamic Mongoose 2026 ngoài khơi Na Uy. Ảnh: NATO.

NATO triển khai đồng thời nhiều loại khí tài hiện đại như máy bay tuần thám biển tầm xa, hệ thống sonar kéo, sonar gắn thân tàu, thiết bị dò từ trường và các cảm biến âm học chuyên dụng. Các máy bay tuần thám từ Mỹ, Anh, Đức, Canada, Pháp và Bồ Đào Nha tạo thành mạng lưới giám sát nhiều tầng, hỗ trợ phát hiện và theo dõi mục tiêu dưới mặt nước.

Trong khi đó, lực lượng hải quân mặt nước gồm khinh hạm và tàu khu trục của nhiều nước châu Âu được trang bị trực thăng hải quân, ngư lôi hạng nhẹ và hệ thống sonar hiện đại. Một số tàu ngầm tham gia đồng thời đóng vai “mục tiêu” và “lực lượng săn tìm”, mô phỏng sát thực tế môi trường tác chiến dưới biển.

NATO cho biết cuộc tập trận không chỉ nhằm nâng cao năng lực phối hợp tác chiến mà còn hướng tới bảo đảm an ninh cho các tuyến hàng hải chiến lược xuyên Đại Tây Dương, cũng như bảo vệ các hạ tầng dưới biển như cáp viễn thông và đường ống năng lượng. Liên minh nhấn mạnh Dynamic Mongoose 2026 thể hiện nỗ lực duy trì khả năng sẵn sàng và ưu thế tác chiến trên biển trong bối cảnh khu vực Bắc Cực ngày càng có tính cạnh tranh chiến lược cao.

Thu Uyên

Nguồn: TASS