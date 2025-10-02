Mỹ sẽ cung cấp thông tin tình báo, tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tờ Wall Street Journal vừa đưa tin, giới chức Mỹ cho biết Washington sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo để tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Trụ sở Bộ quốc phòng Mỹ. Ảnh: AP

Mỹ từ lâu đã chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, song báo cáo mới công bố hôm 1/10 cho biết bước phát triển mới này sẽ giúp Ukraine dễ dàng hơn trong việc tấn công các nhà máy lọc dầu, đường ống, trạm điện và các cơ sở hạ tầng khác, với mục tiêu làm suy giảm nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. Theo tờ báo, các quan chức Mỹ cũng đang kêu gọi các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp sự hỗ trợ tương tự cho Ukraine.

Quyết định này được xem là sự thay đổi chính sách đáng chú ý của Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông thể hiện sự cứng rắn với Nga trong những tuần gần đây, trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo hơn ba năm qua tại Ukraine.

Ngoài ra, các quan chức Mỹ cũng cho biết Washington cũng đang xem xét khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk, Barracuda và một số loại tên lửa khác do Mỹ sản xuất cho Ukraina. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Phản ứng về động thái cung cấp tên lửa cho Ukraine, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya, ngày 1/10 cảnh báo Moscow sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ quyết định cung cấp Tomahawk cho Kiev. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết vấn đề này “chưa có gì chắc chắn”, đồng thời nhấn mạnh việc triển khai Tomahawk, nếu xảy ra, cũng sẽ không làm thay đổi cục diện quân sự.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ một tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Động thái cân nhắc cung cấp vũ khí tấn công tầm xa như Tomahawk đánh dấu bước leo thang mới trong chính sách hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Việc tính đến tên lửa hành trình Tomahawk – vốn có tầm bắn trên 1.500 km cho thấy Mỹ muốn tăng áp lực trực tiếp lên cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định việc này tiềm ẩn nguy cơ đẩy xung đột Nga – Ukraine vào vòng đối đầu rộng hơn giữa Nga và NATO. Moscow nhiều lần cảnh báo coi việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev là hành động khiêu khích trực tiếp.

Thúy Hà

Wall Street Journal/Tass