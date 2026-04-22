Mỹ gia hạn ngừng bắn, Pakistan ủng hộ, Iran phản đối

Ngay trước hạn chót 22/4 của thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran để kéo dài thời gian đàm phán. Tuy nhiên, Tehran không công nhận quyết định này, trong khi Pakistan, bên trung gian, hoan nghênh và kỳ vọng sớm đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Ảnh: CBS News.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết quyết định được đưa ra theo đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan- Thống chế Pakistan Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif. Theo đó, Mỹ sẽ “tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran cho đến khi các nhà lãnh đạo và đại diện nước này đưa ra một đề xuất thống nhất”. Ông cũng nhấn mạnh lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì cho đến khi các cuộc thảo luận kết thúc, “theo bất kỳ cách nào”.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định Washington vẫn tiếp tục duy trì phong tỏa đối với Iran và quân đội Mỹ “luôn trong trạng thái sẵn sàng hành động”. Ông cũng cho rằng nội bộ Iran đang “bị chia rẽ nghiêm trọng”.

Phản ứng trước động thái trên, Iran thể hiện lập trường cứng rắn. Truyền thông nhà nước nước này tuyên bố Tehran “không công nhận” lệnh ngừng bắn do Mỹ công bố, khẳng định có quyền không tuân thủ và sẽ hành động phù hợp với lợi ích quốc gia. Cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Iran cũng nhận định tuyên bố của Washington “không có ý nghĩa”.

Các nguồn tin từ Iran trước đó cho biết, nước này không đề nghị gia hạn ngừng bắn, đồng thời cảnh báo có thể sử dụng vũ lực để phá vỡ lệnh phong tỏa của Mỹ – động thái mà Tehran coi là hành vi chiến tranh.

Trong khi đó, Pakistan – bên trung gian của tiến trình đàm phán – hoan nghênh quyết định từ Washington. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chấp thuận gia hạn ngừng bắn để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao tiếp diễn và Pakistan sẽ tiếp tục thúc đẩy giải pháp thông qua đàm phán, đồng thời hy vọng vòng đối thoại tiếp theo dự kiến diễn ra tại Islamabad sẽ đạt tiến triển.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bên liên quan tuân thủ đầy đủ cam kết. Ảnh: ABC News.

Liên hợp quốc hoan nghênh động thái này, coi đây là “bước đi tích cực nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao tiếp theo”. Tổng Thư ký LHQ kêu gọi các bên liên quan tuân thủ đầy đủ cam kết, đồng thời thúc đẩy đối thoại để đạt được giải pháp bền vững.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Xinhua.