EU cảnh báo Mỹ, Trung, Nga muốn làm suy yếu châu Âu

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, vừa đưa ra cảnh báo tại Hội nghị Lennart Meri diễn ra ở thủ đô Tallinn của Estonia rằng, cả ba cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Nga đều có một điểm chung là thích nhìn thấy một châu Âu bị chia rẽ, thay vì một khối thống nhất.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU), bà Kaja Kallas. Ảnh: Anadolu

Theo bà Kallas, sức mạnh tập thể và tầm ảnh hưởng địa chính trị ngày càng lớn của một EU đoàn kết chính là lý do cốt lõi khiến các thế lực bên ngoài luôn tìm mọi cách để làm suy yếu và lung lay nền móng của ngôi nhà chung châu Âu.

Phân tích sâu hơn về động thái của các siêu cường, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU chỉ ra rằng, việc tiếp cận và đàm phán với từng quốc gia châu Âu riêng lẻ mang lại lợi thế lớn hơn rất nhiều cho các cường quốc toàn cầu so với việc phải đối đầu với toàn bộ khối 27 nước thành viên. Bà mô tả những nỗ lực vun đắp quan hệ song phương riêng rẽ từ phía các thế lực bên ngoài thực chất là một phần của “chiến lược chia để trị” rộng lớn hơn hòng làm xói mòn sức mạnh tập thể.

Khẳng định một cách đanh thép trước hội nghị, bà Kallas cho biết các cường quốc này hoàn toàn không thích Liên minh châu Âu bởi nếu người dân châu Âu đoàn kết và cùng nhau hoạt động, EU sẽ trở thành một siêu cường ngang hàng và có đủ vị thế để thách thức bất kỳ ông lớn nào trên bàn cờ địa chính trị.

Những phát biểu của bà Kallas được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang phải đối mặt với làn sóng hoài nghi và sự không chắc chắn ngày càng lớn về cam kết an ninh lâu dài của Washington đối với lục địa già.

Bà Kallas đặc biệt bày tỏ lo ngại trước xu hướng một số chính phủ châu Âu ưu tiên quan hệ song phương với Mỹ thay vì bảo vệ lập trường chung của EU. Theo bà, các thỏa thuận với Washington cần được thực hiện thông qua cơ chế của khối để duy trì sức mạnh tập thể của châu Âu.

Trước những thách thức bủa vây, vị nữ ngoại trưởng của khối đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết tới chính phủ các nước thành viên EU về việc phải nâng cao tinh thần cảnh giác và kiên quyết chống lại những áp lực bên ngoài có thể làm rạn nứt khối. Bà cảnh báo rằng bất kỳ sự chia rẽ nội bộ nào vào thời điểm này cũng đều có nguy cơ tước đi ảnh hưởng toàn cầu của châu Âu, đẩy khối này vào thế yếu trong một kỷ nguyên bất ổn địa chính trị đang ngày càng gia tăng.

Nhật Lệ

Nguồn: TRT, Anadolu