Sóng gió đồng minh: Ông Trump bất ngờ "dội gáo nước lạnh", cảnh báo Thủ tướng Anh khó giữ ghế

Mối quan hệ đồng minh chiến lược xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Anh đang chứng kiến những rạn nứt sâu sắc chưa từng có sau một tuyên bố mang tính cảnh báo đầy thẳng thắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Thủ tướng Anh Keir Starmer

Ngày 18 tháng 9 năm 2025, ngày thứ hai trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Anh, Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay tại một sự kiện kinh doanh. Ảnh; Yonhap

Theo ghi nhận của các nguồn tin truyền thông, khi đang trên chuyên cơ Air Force One trở về từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, Tổng thống Trump đã công khai cảnh báo rằng nhà lãnh đạo Anh sẽ khó lòng giữ được chiếc ghế của mình nếu không lập tức thực hiện những thay đổi mang tính đảo ngược trong chính sách nhập cư và năng lượng.

Dù khéo léo xoa dịu bằng nhận xét ông Starmer là một người tốt, Tổng thống Mỹ vẫn thẳng thừng chỉ ra rằng người đồng cấp phía bên kia đại dương đang gặp rắc rối lớn vì những quyết sách yếu kém của mình.

Tổng thống Trump phê phán từng điểm một khi cho rằng Vương quốc Anh đang sở hữu những mỏ dầu tốt nhất thế giới tại Biển Bắc nhưng lại bỏ phí, chấp nhận chi khoản kinh phí khổng lồ để mua dầu từ Na Uy. Ông yêu cầu London phải dừng ngay lập tức việc xây dựng các tua bin gió mà ông mô tả là gây ra sự hỗn loạn khủng khiếp, đồng thời phải mở cửa trở lại Biển Bắc để bắt đầu khoan dầu.

Lời cảnh báo từ nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra đúng vào thời điểm nhạy cảm khi vị trí của Thủ tướng Starmer đang lung lay dữ dội sau thất bại nặng nề của đảng Lao động trong cuộc bầu cử địa phương vừa qua, khiến ông phải đối mặt với áp lực từ chức ngay từ chính các đối thủ tiềm năng trong nội bộ đảng của mình.

Theo The Daily Telegraph, Thủ tướng Keir Starmer hiện cân nhắc “mọi lựa chọn”, trong đó có khả năng chủ động rời ghế để nhường đường cho ông Andy Burnham. Kịch bản này được cho là sẽ phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield ở miền Bắc nước Anh vào ngày 18-6.

Cựu Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting ngày 17/5 chính thức phát tín hiệu tham gia cuộc đua kế nhiệm Thủ tướng Keir Starmer, trong bối cảnh Công đảng đối mặt nhiều sức ép sau thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử địa phương vừa qua. Ảnh: The Sun

Áp lực đối với Thủ tướng Keir Starmer càng gia tăng khi hàng loạt nhân vật có ảnh hưởng trong đảng bắt đầu công khai thể hiện tham vọng chính trị. Ngày 17/5, Cựu Bộ trưởng Y tế Anh Wes Streeting vừa chính thức xác nhận sẽ tham gia cuộc đua giành ghế lãnh đạo Công đảng để thay thế Thủ tướng Keir Starmer. Tình hình càng trở nên phức tạp khi hàng chục nghìn người đã xuống đường tại thủ đô London, Anh, trong các cuộc biểu tình quy mô lớn liên quan đến vấn đề nhập cư, xung đột Trung Đông và chủ nghĩa cực hữu.

Diễn biến này đang làm dấy lên đồn đoán về nguy cơ khủng hoảng lãnh đạo trong đảng cầm quyền, trong bối cảnh chính phủ Anh phải đối mặt với hàng loạt thách thức như kinh tế tăng trưởng chậm, chi phí sinh hoạt leo thang và những chia rẽ ngày càng sâu sắc trong xã hội

Nhật Lệ

Nguồn: Chosun, Skynews