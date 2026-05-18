Mỹ, Nga, Trung Quốc tăng tốc chạy đua hạt nhân giữa biến động an ninh toàn cầu

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự chú ý quốc tế, cuộc cạnh tranh hạt nhân giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy yếu của cơ chế răn đe hạt nhân được duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Cạnh tranh hạt nhân giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng. Ảnh chụp màn hình.

Đài YTN của Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn, trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu có nhiều thay đổi.

Theo báo cáo, Nga gần đây tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới có khả năng mang hơn 10 đầu đạn hạt nhân.

Moskva cho biết loại tên lửa này có tầm bắn vượt 35.000 km, độ chính xác được cải thiện gấp đôi và có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện tại cũng như trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng thời cho biết Nga đang hoàn tất quá trình phát triển nhiều loại vũ khí chiến lược mới, trong đó thiết bị không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon và tên lửa hành trình tầm xa Burevestnik đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng.

Cuộc cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc hạt nhân đang làm lung lay cơ chế răn đe vốn duy trì ổn định chiến lược toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, Mỹ - quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới cùng với Nga - cũng đang đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực răn đe hạt nhân dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo YTN, chính quyền Mỹ đã tuyên bố nối lại các vụ thử hạt nhân sau hơn 30 năm gián đoạn, đồng thời tập trung phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ thứ ba với năng lực được nâng cấp đáng kể.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Washington cần có phản ứng tương xứng khi các nước khác tiếp tục tiến hành thử nghiệm hạt nhân. Bên cạnh đó, Mỹ cũng từ chối gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Nga với lý do Trung Quốc chưa tham gia cơ chế này.

Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh tiếp tục bác bỏ các cuộc thảo luận về giải trừ quân bị, đồng thời thúc đẩy mở rộng kho đầu đạn hạt nhân. Một số dự báo cho rằng tới giữa thập niên 2030, Trung Quốc có thể triển khai số lượng đầu đạn hạt nhân tương đương Mỹ.

Cùng với việc phát triển máy bay ném bom tàng hình chiến lược và tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới, Trung Quốc được cho là đang hướng tới hoàn thiện “bộ ba hạt nhân”, gồm năng lực phóng vũ khí hạt nhân từ đất liền, trên không và trên biển.

Trong khi đó, các nước châu Âu cũng đang thúc đẩy tăng cường năng lực quốc phòng và xem xét xây dựng cơ chế “ô hạt nhân” riêng trong bối cảnh xuất hiện những khác biệt với Mỹ về an ninh chiến lược.

Theo YTN, cuộc cạnh tranh quân sự giữa các cường quốc hạt nhân đang làm lung lay cơ chế răn đe vốn duy trì ổn định chiến lược toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua.

Bích Hồng

Nguồn: YTN