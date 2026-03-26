Iran bác đề xuất đàm phán ngừng bắn của Mỹ

Iran ngày 25/3 tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn khi bác bỏ đề xuất hiện tại của Mỹ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời đưa ra các điều kiện riêng, trong đó có yêu cầu công nhận quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Cảnh các tòa nhà bị hư hại sau những vụ tấn công từ Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: CCTV

Theo một quan chức chính trị - an ninh cấp cao của Iran được kênh PressTV dẫn lời, đề xuất gồm 15 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển qua Pakistan là “không thể chấp nhận được”. Quan chức này nhấn mạnh xung đột chỉ có thể chấm dứt “theo các điều kiện và lộ trình do Tehran quyết định”.

Phía Iran đã đưa ra 5 điều kiện chính, bao gồm việc cộng đồng quốc tế phải công nhận “quyền tự nhiên và hợp pháp” của nước này đối với eo biển Hormuz; chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh; đảm bảo bồi thường thiệt hại chiến tranh; đưa ra các bảo đảm chắc chắn ngăn chặn tái diễn xung đột; và chấm dứt các hành động mà Tehran coi là “gây hấn”.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo Mỹ không nên thử thách quyết tâm tự vệ của Iran, trong bối cảnh Washington đang tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông. Ông cho biết Iran đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đăng tải trên mạng xã hội, nhấn mạnh rằng nội bộ Iran đang duy trì sự thống nhất cao trong việc ứng phó với tình hình hiện nay. Theo ông, các cơ quan hoạch định chính sách hiện duy trì mức độ phối hợp và gắn kết chặt chẽ. Sự “đoàn kết” này được xem là yếu tố then chốt giúp Iran kiểm soát khủng hoảng và bảo vệ lợi ích quốc gia.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: CCTV

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran “vẫn đang tiếp diễn và mang lại kết quả tích cực”.Theo bà Leavitt, trong 3 ngày qua, hai bên đã có những trao đổi “hiệu quả”, và Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện và năng lượng của Iran. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo rằng nếu Iran “không chấp nhận thực tế”, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn.

Liên quan đến thông tin Iran từ chối “15 điều kiện ngừng bắn” do Mỹ đưa ra, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh rằng đàm phán vẫn đang tiếp tục và Nhà Trắng sẽ không công bố chi tiết trong giai đoạn hiện tại, nhưng xác nhận hai bên vẫn duy trì liên lạc.

Tuy nhiên, phía Iran đưa ra quan điểm khác. Trong cuộc phỏng vấn ngày 25/3, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết việc trao đổi thông qua bên trung gian không đồng nghĩa với việc hai nước đang đàm phán trực tiếp.

Vân Bình

Nguồn: CCTV, Reuters.