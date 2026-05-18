Máy bay không người lái quân sự Ukraine bị nghi rơi tại Lithuania

Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia của chính phủ Lithuania cho biết một máy bay không người lái quân sự bị nghi là của Ukraine đã được phát hiện rơi tại Lithuania vào ngày 17/5.

Người đứng đầu trung tâm, ông Vilmantas Vitkauskas, nói với các phóng viên rằng chiếc máy bay không người lái này không bị phát hiện khi đi vào lãnh thổ Lithuania và không mang chất nổ.

Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia của chính phủ Lithuania cho biết chiếc máy bay không người lái được tìm thấy sau khi rơi tại làng Samane, cách biên giới Latvia 40 km và cách Belarus 55 km. Cho đến nay, Kiev chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trong một diễn biến riêng rẽ, quân đội Latvia cho biết cảnh báo máy bay không người lái đã được ban bố vào sáng 17/5 dọc biên giới nước này với Nga, đồng thời các tiêm kích quân sự NATO đang làm nhiệm vụ tuần tra trên không tại Baltic đã được điều động tới khu vực. Theo quân đội Latvia, một máy bay không người lái đã xâm nhập Latvia trong thời gian ngắn trong lúc cảnh báo được ban bố.

Kể từ tháng 3, nhiều máy bay không người lái Ukraine đi lạc đã xâm nhập không phận các thành viên NATO gồm Latvia, Lithuania và Estonia - những nước giáp Nga và đồng minh Belarus.

Kiev nhiều lần khẳng định các máy bay không người lái đi lạc này được phóng nhằm tấn công các mục tiêu quân sự tại Nga, nhưng đã bị gây nhiễu bởi các biện pháp tác chiến điện tử của Nga. Một số máy bay không người lái đã rơi và phát nổ, trong đó có hai chiếc đâm trúng và gây cháy một cơ sở lưu trữ dầu tại Latvia hôm 7/5.

Thủ tướng Latvia Evika Silina đã cách chức bộ trưởng quốc phòng sau vụ việc, dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ nước này vào ngày 14/5.

Các quốc gia Baltic cho biết hồi tháng 4 rằng họ chưa từng cho phép lãnh thổ và không phận của mình bị sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Nga.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.