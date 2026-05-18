Serbia và Azerbaijan tăng cường hợp tác quốc phòng và năng lượng

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić mới đây cho biết, Serbia và Azerbaijan đã nhất trí thúc đẩy mở rộng hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng và năng lượng sau cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tại thủ đô Baku. Theo ông Vučić, hai bên đánh giá tiềm năng hợp tác kỹ thuật – quân sự còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tăng cường trao đổi công nghiệp quốc phòng và mở rộng các dự án kinh tế chiến lược trong thời gian tới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić. Ảnh: Tass

Tổng thống Vučić cho biết hai bên kỳ vọng đạt được tiến triển đáng kể trong hợp tác kỹ thuật – quân sự, bên cạnh các thỏa thuận hiện có liên quan đến hệ thống pháo tự hành Nora do Serbia sản xuất. Ông Vučić nhấn mạnh chuyến thăm Azerbaijan có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng quan hệ song phương và gia tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước trong thời gian tới.

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên đang xem xét mở rộng các dự án hợp tác công nghiệp quân sự, bao gồm các chương trình liên quan đến sản xuất và chuyển giao khí tài. Serbia hiện là một trong những nhà xuất khẩu thiết bị quân sự trong khu vực Balkan, trong khi Azerbaijan đang tăng cường hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, hai nước cũng thảo luận về các dự án năng lượng quy mô lớn. Theo Tổng thống Vučić, Serbia và Azerbaijan có thể bắt đầu xây dựng một nhà máy điện tua-bin khí công suất 500 MW gần thành phố Niš ở miền nam Serbia từ năm 2027, với mục tiêu đưa vào vận hành vào năm 2030.

Năng lượng định hình lại mối quan hệ Azerbaijan-Serbia. Ảnh: Caspianpost

Các quan chức Serbia trước đó cho biết dự án này sẽ được triển khai cùng tập đoàn năng lượng nhà nước SOCAR của Azerbaijan. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 6% tổng sản lượng điện của Serbia, góp phần tăng cường an ninh năng lượng quốc gia và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Quan hệ giữa Belgrade và Baku trong những năm gần đây được đánh giá đang phát triển tích cực, đặc biệt trong bối cảnh châu Âu đối mặt với nhiều thách thức về năng lượng. Azerbaijan, quốc gia giàu tài nguyên dầu khí, đang mở rộng vai trò như một nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho nhiều nước châu Âu, trong khi Serbia tìm cách đa dạng hóa nguồn cung và củng cố hạ tầng năng lượng nội địa.

Lê Hà.

Nguồn: Tass