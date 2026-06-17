Mỹ đẩy mạnh sản xuất vũ khí để củng cố năng lực quốc phòng

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất đạn dược và vũ khí, đồng thời thúc đẩy gói chi tiêu quốc phòng mới nhằm củng cố các kho dự trữ chiến lược của Mỹ.

Tổng thống Trump kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng. Ảnh minh họa.

Theo một bản ghi nhớ được công bố ngày 16/6, Tổng thống Trump đã kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng (DPA) nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về tình trạng thiếu hụt đạn dược.

Trong văn bản gửi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, ông Trump cảnh báo các hạn chế sản xuất và chuỗi cung ứng mong manh đang đe dọa trực tiếp đến nền quốc phòng, có thể làm suy giảm khả năng chế tạo, duy trì và mở rộng nguồn cung tên lửa cũng như các thiết bị quân sự thiết yếu.

Ngay sau động thái trên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vận động Quốc hội thông qua gói ngân sách quốc phòng trị giá 350 tỷ USD nhằm bổ sung kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn xác nhận Lầu Năm Góc hiện đang rơi vào tình trạng thiếu kinh phí nghiêm trọng để trang bị các loại khí tài cần thiết.

Đạo luật Sản xuất Quốc phòng được ban hành từ năm 1950, cho phép chính phủ Mỹ huy động nguồn lực công nghiệp tư nhân để đáp ứng các nhu cầu cấp bách về quốc phòng. Lần này, chính quyền Mỹ sẽ sử dụng điều khoản cho phép các doanh nghiệp quốc phòng tham gia các thỏa thuận hợp tác tự nguyện nhằm tìm giải pháp cho các vấn đề của chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất.

Mỹ huy động nguồn lực công nghiệp tư nhân để đáp ứng các nhu cầu cấp bách về quốc phòng. Ảnh: Reuters.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách công nghiệp Michael Cadenazzi cho biết Lầu Năm Góc đã chuẩn bị cho bước đi này từ nhiều tháng qua. Theo ông, mục tiêu là tập hợp các doanh nghiệp trong ngành quốc phòng để cùng giải quyết các vấn đề tồn tại trong hệ thống sản xuất vũ khí của Mỹ.

Theo một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố hồi tháng 4, Mỹ có thể đã sử dụng hơn một nửa kho dự trữ của bốn loại đạn dược chiến lược, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk, trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Thanh Giang