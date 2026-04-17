Lầu Năm Góc tiếp cận các hãng ô tô Mỹ để mở rộng sản xuất vũ khí giữa bối cảnh áp lực kho dự trữ

Các nguồn tin mới đây cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đang thảo luận với các tập đoàn công nghiệp lớn nhằm tăng mạnh năng lực sản xuất quốc phòng, trong bối cảnh nhu cầu vũ khí gia tăng và kho dự trữ bị thu hẹp do các xung đột đang diễn ra.

Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tại Washington, DC. Ảnh: Getty Images.

Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc đã liên hệ với hai hãng ô tô hàng đầu của Mỹ là General Motors và Ford Motor Company để thảo luận khả năng tham gia sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự. Các cuộc trao đổi được cho là có sự tham gia của lãnh đạo cấp cao, tập trung vào khả năng chuyển đổi một phần dây chuyền sản xuất dân sự sang chế tạo đạn dược và vật tư quốc phòng, cũng như tốc độ triển khai nếu cần thiết. Hiện General Motors đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng thông qua đơn vị GM Defense, trong khi Ford chưa có các hợp đồng quân sự quy mô lớn. Ngoài ra, GE Aerospace và Oshkosh Corporation cũng được cho là tham gia các thảo luận liên quan đến mở rộng năng lực sản xuất.

Các nguồn tin cho biết, một số quan chức coi đây là bước đi hướng tới việc đặt ngành công nghiệp quốc phòng trong “trạng thái huy động cao”, tương tự mô hình thời Thế chiến II, khi nhiều nhà máy ô tô từng chuyển sang sản xuất khí tài quân sự.

Tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh: Reuters.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày các nguồn tin cho biết, một số lô hàng vũ khí Mỹ theo chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS) có thể bị trì hoãn do áp lực nguồn cung.

Các quốc gia châu Âu, trong đó có khu vực Baltic và Bắc Âu, được cho là nằm trong nhóm bị ảnh hưởng. Một số hợp đồng đã ký nhưng chưa giao hàng có thể chậm tiến độ.

Theo cơ chế FMS, các nước mua vũ khí do Mỹ sản xuất thông qua sự phê duyệt và hỗ trợ của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, tình trạng chậm trễ trong giao hàng từng gây ra nhiều lo ngại tại châu Âu, thúc đẩy xu hướng tăng cường phát triển năng lực quốc phòng nội khối.

Hiện tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài khóa 2027, trong đó phần lớn dành cho chi tiêu quốc phòng cơ bản và các hoạt động quân sự đang diễn ra. Các quan chức Mỹ cho rằng việc mở rộng năng lực sản xuất là cần thiết để đáp ứng nhu cầu dài hạn, trong bối cảnh kho vũ khí đã bị phân tán do nhiều điểm nóng an ninh cùng lúc.

Thu Uyên

Nguồn: RT, Reuters.