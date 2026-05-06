Mỹ đề xuất chi hơn 30 tỷ USD củng cố năng lực sản xuất quốc phòng trong nước

Bộ Quốc phòng Mỹ đang đề xuất chi hơn 30 tỷ USD trong ngân sách tài khóa 2027 nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, hướng tới xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp và giảm phụ thuộc vào bên ngoài. Kế hoạch này bao trùm nhiều lĩnh vực, từ khai thác khoáng sản thô, sản xuất hóa chất thiết yếu đến vi điện tử tiên tiến và hạ tầng đóng tàu.

Mức gia tăng mạnh mẽ khiến ngân sách tài khóa dự kiến cho năm 2027 cao gấp hơn 22 lần so với tổng ngân sách 1,32 tỷ USD của tài khóa 2026. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo ngân sách mới công bố, tổng mức đề xuất đạt 30,43 tỷ USD, cao gấp hơn 22 lần so với mức 1,32 tỷ USD của năm tài khóa 2026. Trong đó, khoảng 29,95 tỷ USD được phân bổ dưới dạng chi tiêu bắt buộc cho cơ sở công nghiệp quốc phòng, còn 477,3 triệu USD là chi tiêu không bắt buộc.

Phần lớn nguồn vốn sẽ tập trung vào các mắt xích then chốt của chuỗi cung ứng. Cụ thể, 6,81 tỷ USD được dành cho sản xuất hóa chất thiết yếu nhằm nội địa hóa các loại hóa chất quan trọng và nâng cấp các nhà máy có từ thời Thế chiến II. Bên cạnh đó, 6,36 tỷ USD sẽ được đầu tư vào các vật liệu chiến lược như đất hiếm và khoáng sản quan trọng, bao gồm các nguyên tố như gali, gecmani và titan.

Mỹ dành 5,65 tỷ USD để tăng năng lực sản xuất tên lửa và đạn dược. Ảnh: Apa.az

Ngoài ra, kế hoạch cũng dành 5,65 tỷ USD để tăng năng lực sản xuất tên lửa và đạn dược, đặc biệt là động cơ nhiên liệu rắn và tua-bin khí. Khoảng 1,41 tỷ USD được phân bổ cho chuỗi cung ứng vũ khí siêu vượt âm nhằm mở rộng sản xuất từ giai đoạn thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt.

Đối với lĩnh vực hải quân, ngân sách dự kiến cấp 4,27 tỷ USD để hiện đại hóa cơ sở công nghiệp đóng tàu, tập trung vào nâng cấp năng lực đúc và rèn. Đồng thời, 1,57 tỷ USD sẽ được dành cho các khoản đầu tư khác trong công nghiệp quốc phòng, hỗ trợ các hệ thống không gian, không quân và trang bị cho lực lượng binh sĩ.

Đề xuất này được đánh giá là một phần trong chiến lược rộng hơn của Mỹ nhằm tái thiết năng lực sản xuất trong nước, đảm bảo khả năng đáp ứng nhanh các nhu cầu quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp và khó lường.

Minh Phương

Nguồn: Nampa