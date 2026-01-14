Mỹ đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng quân sự

Bộ Quốc phòng Mỹ đang triển khai hàng loạt bước đi nhằm hiện đại hóa lực lượng quân sự, trong đó nổi bật là kế hoạch tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động quân sự, đồng thời đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng then chốt như sản xuất động cơ tên lửa.

Logo của tập đoàn L3Harris được trưng bày phía trên một gian hàng trong ngày khai mạc Triển lãm Hàng hải Quốc tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tại Sydney (Australia), ngày 4/11/2025. Ảnh: Reuters.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/1 thông báo đã đạt thỏa thuận đầu tư 1 tỷ USD vào hoạt động sản xuất động cơ tên lửa rắn của Tập đoàn L3Harris Technologies. Đây là thỏa thuận được đánh giá là chưa từng có tiền lệ, nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định các loại động cơ phục vụ nhiều hệ thống vũ khí quan trọng của quân đội Mỹ, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đánh chặn Patriot.

Theo thông báo chung của L3Harris và Lầu Năm Góc, khoản đầu tư được thực hiện theo mô hình hợp tác trực tiếp với nhà cung cấp. Theo đó, L3Harris sẽ tách bộ phận Giải pháp Tên lửa để thành lập một công ty độc lập, chuyên sản xuất hệ thống động lực cho tên lửa. Bộ phận này được hình thành sau khi L3Harris hoàn tất thương vụ mua lại Aerojet Rocketdyne vào năm 2023.

Hệ thống Patriot Advanced Capability-3. Ảnh: Darrell Ames/U.S. Army.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khoản đầu tư sẽ hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất đối với các chương trình tên lửa then chốt, bao gồm PAC-3 thuộc hệ thống Patriot của Lục quân Mỹ, hệ thống phòng thủ tầm cao THAAD, cùng các loại tên lửa của Hải quân Mỹ như Tomahawk và Standard Missile. Chính phủ Mỹ sẽ là nhà đầu tư chủ chốt thông qua nguồn vốn từ Chương trình Phân tích và Duy trì Nền tảng Công nghiệp Quốc phòng. Công ty mới dự kiến sẽ tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào nửa cuối năm 2026, với khoản đầu tư của Bộ Quốc phòng Mỹ được thực hiện dưới hình thức chứng khoán ưu đãi chuyển đổi.

Song song với việc tăng cường năng lực sản xuất vũ khí, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm xây dựng lực lượng quân sự thế hệ mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth mới đây công bố chiến lược “tăng tốc AI”, với mục tiêu đưa các mô hình trí tuệ nhân tạo tiên tiến vào toàn bộ các mạng lưới quân sự, bao gồm cả hệ thống đã phân loại và chưa phân loại.

Theo kế hoạch, nền tảng AI do doanh nhân Elon Musk phát triển sẽ được tích hợp vào hệ thống của Lầu Năm Góc trong thời gian tới. Các công cụ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ phân tích dữ liệu, rút ngắn thời gian ra quyết định và nâng cao năng lực tác chiến trong các lĩnh vực như máy bay không người lái, không gian vũ trụ và chỉ huy chiến trường./

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.