Mỹ đạt tiến triển lớn trong kế hoạch mở căn cứ quân sự tại Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/9 tuyên bố chính quyền Washington đang đạt được "tiến triển lớn" trong việc thành lập một căn cứ quân sự Mỹ tại Ba Lan, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ an ninh song phương.

Đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định nếu kế hoạch này được triển khai thành công, vị trí chính thức của căn cứ quân sự mới sẽ sớm được công bố.

Lãnh đạo Nhà Trắng nhấn mạnh đây sẽ là bước đi mang tính lịch sử đối với quan hệ liên minh chiến lược giữa Mỹ và Ba Lan, đồng thời đánh giá cao vai trò lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Mỹ đang tiến hành đợt đánh giá toàn diện về sự bố trí lực lượng tại Châu Âu, dự kiến hoàn tất vào tháng 12 tới với sự tham vấn từ Quốc hội Mỹ và các đồng minh NATO.

Trước đó, các quan chức quân sự và chính phủ cấp cao của Mỹ và Ba Lan đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm thảo luận sâu rộng về cơ chế tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại quốc gia Trung Âu này.

Theo kế hoạch, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Lầu Năm Góc nhằm trao đổi về các thách thức an ninh ở sườn Đông NATO, tình hình an ninh khu vực và đề xuất xây dựng một trung tâm bảo dưỡng hệ thống tên lửa PAC-3.

Hiện có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang trú đóng tại Ba Lan theo cơ chế luân chuyển. Hồi tháng 5, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố Mỹ sẽ điều động thêm 5.000 quân tới quốc gia này. Tuy nhiên, các kế hoạch điều động bổ sung lực lượng đến Ba Lan vẫn đang chịu sự giám sát sát sao từ Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh các lập pháp cả hai đảng liên tục thúc đẩy Lầu Năm Góc thực thi đầy đủ các cam kết nhằm củng cố sức mạnh chiến lược cho liên minh NATO.

Thanh Giang