Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả của mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện khẩn số 06/CĐ-UBND ngày 17/9/2026 về việc tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả của mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Lũ đổ về tạo thành dòng nước chảy xiết cuồn cuộn tại xã Yên Nhân.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ ngày 13/9/2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 300 - 400mm, gây ra ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, tài sản của người dân và Nhà nước. Trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; đồng thời, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập lụt, sạt lở đất là rất lớn. Để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả của mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống thiên tai; thường xuyên theo dõi, cập nhật liên tục tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất để chủ động, quyết liệt, kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiếu trách nhiệm trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo gây thiệt hại về tài sản, tính mạng của người dân.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm đê điều xung yếu, cống qua đê trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo cấp báo động; chủ động triển khai phương án sơ tán dân sinh sống ở vùng bãi sông, vùng trũng thấp, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt.

- Chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi và hệ thống liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, góp phần giảm lũ cho hạ du và an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ và bị động bất ngờ. - Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai công tác ứng phó thiên tai phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương đánh giá các nơi mưa to, nơi có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để quyết định cho học sinh nghỉ học, bảo đảm an toàn.

4. Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, phối hợp với các địa phương tổ chức cảnh báo những điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời thông tin đến người tham gia giao thông; cập nhật thông tin theo giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội để người dân biết, phòng tránh và di chuyển an toàn, thuận tiện.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng xuống cơ sở để hỗ trợ địa phương kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là hỗ trợ các địa phương sơ tán, di dời dân, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm lương thực, thực phẩm tại chỗ khi có tình huống xảy ra.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo rà soát các công trình văn hóa, di tích, di sản văn hóa... có thể bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ, sạt lở đất để có biện pháp bảo vệ, bảo đảm an toàn công trình và tài sản Nhà nước.

7. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị rà soát nhu cầu kinh phí bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp kinh phí để triển khai thực hiện.

Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố ở phường Hạc Thành ngày 17/9.

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động phương án di dời dân khỏi khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét khi có tình huống xảy ra. Các địa phương hoãn tất cả các cuộc họp chưa cần thiết để tập trung cao nhất cho phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn.

9. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến thiên tai, mưa, lũ và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với thiên tai để giảm thiệt hại./.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)