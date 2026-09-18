Ông Trump sắp quyết định bước đi tiếp theo với Iran

Ngày 17.9, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang đứng trước một “quyết định lớn” liên quan đến cuộc xung đột với Iran, trong đó có khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Tehran vẫn đang liên lạc với Washington và muốn đạt được một thỏa thuận.

Trả lời phỏng vấn trang Axios, ông Trump cho hay: “Tôi có một quyết định lớn phía trước. Tôi có muốn tiến vào và hủy diệt họ hay không? Đó là một quyết định lớn. Với tôi, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Tổng thống Mỹ chưa cho biết sẽ quyết định về bước đi tiếp theo trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Một số quan chức Mỹ được dẫn lời cho rằng, tình trạng triển khai quân sự hiện nay khó có thể duy trì vô thời hạn và Washington sẽ phải xác định mục tiêu cuối cùng của chiến dịch.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trước cuộc gặp dự kiến với lãnh đạo 6 quốc gia vùng Vịnh bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới. Các nước gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman.

Ông Trump cho biết muốn sử dụng cuộc gặp để lắng nghe quan điểm của các đồng minh trong khu vực trước khi quyết định bước đi tiếp theo đối với Iran. Được biết, cuộc gặp dự kiến cũng tập trung vào kế hoạch của Washington cho giai đoạn sau xung đột.

Ngày 17/9, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa BitBank của Iran, với cáo buộc nền tảng này hỗ trợ các giao dịch liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Những tuyên bố mới nhất của ông Trump cho thấy chính quyền Mỹ vẫn để ngỏ cả phương án ngoại giao và khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố, sẽ cho phép một đoàn đại biểu Iran tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York vào tuần tới.

Theo phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, phù hợp với các nghĩa vụ của nước chủ nhà, đoàn đại biểu chủ chốt của chính quyền Iran sẽ được phép tham dự Tuần lễ Cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc”. Một nguồn tin cho hay các quan chức cấp cao Iran, bao gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araqchi, sẽ được cấp thị thực (visa).

Phía Mỹ lưu ý đoàn đại biểu Iran sẽ phải tuân thủ các hạn chế đi lại, đồng thời bị cấm mua hàng xa xỉ, cũng như các loại hàng hóa khác theo chính sách của Washington. Tuy nhiên, Mỹ cũng thông báo từ chối cho các quan chức Palestine nhập cảnh để tham dự cuộc họp của Liên hợp quốc, tiếp nối lệnh cấm được áp dụng từ năm 2025.

Thu Uyên