Pháp và Jordan thúc đẩy viện trợ quân sự cho Libăng

Ngày 17/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Libăng Joseph Aoun đã đồng chủ trì hội nghị cấp cao tại Paris nhằm huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Libăng (LAF).

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Theo Điện Élysée, ba nhà lãnh đạo đã cùng khai mạc Hội nghị của các chuyên gia quân sự cấp cao trong khuôn khổ Tiến trình Aqaba, tập trung xác định nhu cầu của lực lượng vũ trang Libăng và thúc đẩy phối hợp giữa các bên đang hỗ trợ lực lượng này. Paris nhấn mạnh, quân đội Libăng giữ vai trò trụ cột đối với chủ quyền quốc gia và khả năng nhà nước thực thi quyền kiểm soát an ninh trên toàn lãnh thổ.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Macron cho rằng, một Libăng có chủ quyền và ổn định sẽ góp phần củng cố hòa bình, ổn định tại khu vực. Pháp đồng thời khẳng định tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Libăng, trong đó Paris hướng tới một kế hoạch triển khai có cơ sở rõ ràng, khả thi và đủ tin cậy để làm nền tảng huy động hỗ trợ quốc tế về tài chính, trang thiết bị và đào tạo.

Một trọng tâm khác của Hội nghị tại Paris là tìm phương án cho giai đoạn sau khi Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc (LHQ) tại Lebanon (UNIFIL) kết thúc sứ mệnh.

Hội đồng Bảo an LHQ đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của UNIFIL vào ngày 31/12/2026, đặt ra yêu cầu tìm kiếm một cơ chế an ninh mới nhằm hạn chế nguy cơ khoảng trống tại miền Nam Libăng. Pháp và Italy trước đó đã đề xuất hướng xây dựng một lực lượng đa quốc gia hỗ trợ Libăng sau khi UNIFIL rút đi.

Các phương án đang được thảo luận tập trung vào hỗ trợ quân đội Libăng về đào tạo, trang thiết bị, chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực, qua đó tạo điều kiện để Beirut từng bước củng cố quyền kiểm soát trên lãnh thổ. Theo đó, các cuộc thảo luận tại Paris diễn ra trong thời điểm thỏa thuận khung do Mỹ thúc đẩy giữa Libăng và Israel hồi tháng 6 vẫn đứng trước nhiều thách thức.

Thỏa thuận đề cập giải giáp Hezbollah, từng bước rút lực lượng Israel khỏi miền Nam Libăng và triển khai quân đội Lebanon tại khu vực này, song tình hình an ninh tiếp tục căng thẳng khi các cuộc tấn công vẫn diễn ra.

Thanh Giang