Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Pháp và Jordan thúc đẩy viện trợ quân sự cho Libăng

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Libăng Joseph Aoun đã đồng chủ trì hội nghị cấp cao tại Paris nhằm huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Libăng (LAF).

Pháp và Jordan thúc đẩy viện trợ quân sự cho Libăng

Ngày 17/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Quốc vương Jordan Abdullah II và Tổng thống Libăng Joseph Aoun đã đồng chủ trì hội nghị cấp cao tại Paris nhằm huy động nguồn lực quốc tế hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Libăng (LAF).

Tin liên quan:

Pháp và Jordan thúc đẩy viện trợ quân sự cho Libăng

Theo Điện Élysée, ba nhà lãnh đạo đã cùng khai mạc Hội nghị của các chuyên gia quân sự cấp cao trong khuôn khổ Tiến trình Aqaba, tập trung xác định nhu cầu của lực lượng vũ trang Libăng và thúc đẩy phối hợp giữa các bên đang hỗ trợ lực lượng này. Paris nhấn mạnh, quân đội Libăng giữ vai trò trụ cột đối với chủ quyền quốc gia và khả năng nhà nước thực thi quyền kiểm soát an ninh trên toàn lãnh thổ.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng thống Macron cho rằng, một Libăng có chủ quyền và ổn định sẽ góp phần củng cố hòa bình, ổn định tại khu vực. Pháp đồng thời khẳng định tiếp tục hỗ trợ lực lượng vũ trang Libăng, trong đó Paris hướng tới một kế hoạch triển khai có cơ sở rõ ràng, khả thi và đủ tin cậy để làm nền tảng huy động hỗ trợ quốc tế về tài chính, trang thiết bị và đào tạo.

Một trọng tâm khác của Hội nghị tại Paris là tìm phương án cho giai đoạn sau khi Lực lượng lâm thời Liên hợp quốc (LHQ) tại Lebanon (UNIFIL) kết thúc sứ mệnh.

Hội đồng Bảo an LHQ đã quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của UNIFIL vào ngày 31/12/2026, đặt ra yêu cầu tìm kiếm một cơ chế an ninh mới nhằm hạn chế nguy cơ khoảng trống tại miền Nam Libăng. Pháp và Italy trước đó đã đề xuất hướng xây dựng một lực lượng đa quốc gia hỗ trợ Libăng sau khi UNIFIL rút đi.

Các phương án đang được thảo luận tập trung vào hỗ trợ quân đội Libăng về đào tạo, trang thiết bị, chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực, qua đó tạo điều kiện để Beirut từng bước củng cố quyền kiểm soát trên lãnh thổ. Theo đó, các cuộc thảo luận tại Paris diễn ra trong thời điểm thỏa thuận khung do Mỹ thúc đẩy giữa Libăng và Israel hồi tháng 6 vẫn đứng trước nhiều thách thức.

Thỏa thuận đề cập giải giáp Hezbollah, từng bước rút lực lượng Israel khỏi miền Nam Libăng và triển khai quân đội Lebanon tại khu vực này, song tình hình an ninh tiếp tục căng thẳng khi các cuộc tấn công vẫn diễn ra.

Thanh Giang

Tin liên quan:
  • Pháp và Jordan thúc đẩy viện trợ quân sự cho Libăng
    Tổng thống Lebanon: Israel rút quân là chìa khóa để ổn định đất nước

    Ngày 9/6, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định việc Israel rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon sẽ tạo điều kiện quan trọng để chính quyền trung ương mở rộng quyền kiểm soát trên toàn quốc và từng bước chấm dứt tình trạng tồn tại các lực lượng vũ trang ngoài khuôn khổ nhà nước.

Từ khóa:

#Lực lượng vũ trang #Hỗ trợ #Jordan #Paris #Huy động nguồn lực #Hội nghị cấp cao #Tổng thống pháp #Viện trợ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ông Trump sắp quyết định bước đi tiếp theo với Iran

Ông Trump sắp quyết định bước đi tiếp theo với Iran

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17.9, tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang đứng trước một “quyết định lớn” liên quan đến cuộc xung đột với Iran, trong đó có khả năng nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Tehran vẫn đang liên lạc với...
EU và Mỹ tăng hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine

EU và Mỹ tăng hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Liên minh châu Âu (EU) dự kiến trong ngày 18/9 giải ngân 3,3 tỷ euro cho Ukraine để mua tên lửa và thiết bị bay không người lái, trong bối cảnh EU tiếp tục tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không và quốc phòng cho Kiev. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh