Khi người dân muốn nói, chính quyền muốn nghe

Trong đời sống, có những chuyện tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Một điểm ngập nước sau mưa, một đoạn đường xuống cấp, một bãi rác chưa được xử lý... Với cơ quan quản lý, có thể đó chỉ là một trong rất nhiều việc cần giải quyết. Nhưng với người dân, họ phải chịu tác động hàng ngày và mong muốn được giải quyết ngay. Vì thế, một chính quyền hành động không chỉ là chính quyền triển khai nhiều công việc, ban hành nhiều văn bản, tiếp nhận nhiều báo cáo, mà quan trọng hơn là phải tiếp nhận được thực tế “hơi thở đời sống xã hội”.

Thực tế ở Thanh Hóa thời gian qua cho thấy, tiếng nói từ cơ sở đang có nhiều cách để đến với các cơ quan chức năng. Có những vấn đề được phản ánh qua báo chí, có kiến nghị gửi trực tiếp đến chính quyền, có ý kiến được chia sẻ trên mạng xã hội. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại, tiếp công dân, người dân cũng thẳng thắn nêu những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình.

Điều đáng nói là những phản ánh ấy khi được tiếp nhận đã trở thành căn cứ để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và tìm cách tháo gỡ. Chúng ta nhìn thấy rất rõ điều đó qua những chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, qua những thay đổi của hạ tầng thoát nước đô thị, qua việc cảnh quan môi trường được lập lại, đến những thủ tục hành chính còn gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; rồi những mặt bằng tồn đọng nhiều ngày, những dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân đang được các cấp, các ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, khơi thông. Dù mỗi việc có nguyên nhân khác nhau, cách giải quyết cũng không giống nhau, nhưng có một điểm chung là, khi vấn đề được nhìn thấy rõ hơn từ cơ sở, việc xử lý cũng có cơ sở để đi vào thực chất hơn, kịp thời, quyết liệt hơn.

Một chính quyền hành động luôn gắn liền với nhu cầu lắng nghe. Lắng nghe để tiếp nhận thông tin. Lắng nghe để xem quyết sách mình đưa ra đi vào cuộc sống như thế nào. Ở chiều ngược lại, khi người dân nhận thấy ý kiến của mình được tiếp thu, được thực hiện, họ càng muốn nói, vừa là cung cấp thông tin, cũng là cách cùng chính quyền tìm giải pháp. Khi hai phía cùng có trách nhiệm, một phản ánh không còn đơn thuần là lời than phiền, mà có thể trở thành thông tin hữu ích cho công tác quản lý. Bởi, suy cho cùng, chính quyền không thể nhìn thấy hết mọi vấn đề nếu chỉ ngồi trong phòng làm việc. Cũng như người dân khó có thể hiểu đầy đủ những khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền nếu không có sự trao đổi. Khoảng cách ấy chỉ được thu hẹp khi có sự gặp gỡ, đối thoại và chia sẻ thông tin giữa hai bên thông qua kênh tiếp nhận, phản ánh thông qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, như những gì đang diễn ra rất cảm xúc và sinh động ở Thanh Hóa.

Và khi người dân mạnh dạn nói, chính quyền thực sự lắng nghe, những điểm nghẽn từ cơ sở sẽ có thêm cơ hội được tháo gỡ.

Thái Minh