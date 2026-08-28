Ba Lan đàm phán với Mỹ về nhiều căn cứ quân sự thường trực

Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về khả năng thiết lập nhiều căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này, trong bối cảnh Washington đang rà soát quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu. Warsaw muốn củng cố sự hiện diện lâu dài của lực lượng Mỹ, đồng thời tăng cường tiếp cận các năng lực quân sự quan trọng.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski. Ảnh: AFP.

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski ngày 27/8 cho biết, Warsaw và Washington đang thảo luận về việc thiết lập “một số” căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan. Theo ông, kế hoạch không chỉ giới hạn ở một căn cứ mà có thể bao gồm nhiều địa điểm khác nhau, nơi binh sĩ Mỹ được triển khai lâu dài.

Phát biểu sau cuộc gặp Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby tại trụ sở NATO ở Brussels, ông Zalewski cho hay, một quan chức thuộc văn phòng của ông Colby dự kiến sớm tới Ba Lan để khảo sát những địa điểm do Warsaw đề xuất. Tuy nhiên, hai bên hiện chưa thống nhất địa điểm cụ thể hay phương án triển khai.

Đề xuất của Ba Lan được đưa ra hồi tháng 5, sau khi Lầu Năm Góc hủy kế hoạch triển khai luân phiên khoảng 4.000 binh sĩ tới nước này trong khuôn khổ cuộc rà soát rộng hơn về bố trí lực lượng Mỹ tại châu Âu. Washington sau đó khẳng định không có ý định làm suy giảm năng lực quân sự của Mỹ tại Ba Lan.

Ba Lan đang đàm phán với Mỹ về khả năng thiết lập nhiều căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này. Ảnh: TVP World.

Theo ông Zalewski, mục tiêu của Ba Lan không đơn thuần là gia tăng số lượng binh sĩ Mỹ hiện diện lâu dài, mà còn là tiếp cận những năng lực quân sự mà Warsaw hiện còn thiếu, trong đó có các hệ thống trinh sát, chỉ huy và kiểm soát.

Đối với Warsaw, việc duy trì một sự hiện diện quân sự Mỹ lâu dài sẽ giúp Ba Lan giảm nguy cơ chịu tác động từ bất kỳ đợt cắt giảm quân số quy mô lớn nào trong tương lai.

Theo quan chức Ba Lan, sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ cũng phù hợp với lợi ích chiến lược của Washington. Ông cho rằng Mỹ có những lợi ích quan trọng tại Ba Lan và do đó có lý do để duy trì lực lượng tại đây trong dài hạn.

Tuy nhiên, dù muốn tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ, Ba Lan lại không có ý định để Washington triển khai đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Ông Zalewski khẳng định, Warsaw muốn tham gia vào cơ chế răn đe hạt nhân của NATO, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đặt vũ khí hạt nhân tại Ba Lan.

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cũng cho hay, Warsaw không xem xét phương án sở hữu vũ khí hạt nhân quốc gia. Theo ông, việc thảo luận công khai về vấn đề vũ khí hạt nhân là thiếu trách nhiệm. Vấn đề này cần được thảo luận trong nhóm hoạch định hạt nhân của NATO và đối thoại kín với các nước sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World

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