EU và Mỹ tăng hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến trong ngày 18/9 giải ngân 3,3 tỷ euro cho Ukraine để mua tên lửa và thiết bị bay không người lái, trong bối cảnh EU tiếp tục tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không và quốc phòng cho Kiev. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra thông tin này sau cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, EU cũng đã phê duyệt nguồn tài chính để Ukraine mua các tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất. Theo bà, Ủy ban châu Âu sẵn sàng sử dụng phần kinh phí còn lại trong Công cụ Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) để xây dựng một cơ chế mới nhằm tài trợ cho các dự án quốc phòng chung giữa EU và Ukraine. Ngày 11/9, Ủy ban châu Âu đã thông qua khoản 6,1 tỷ euro dành cho các nhu cầu quốc phòng của Ukraine, trong đó có hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa, tên lửa, đạn dược, thiết bị bay không người lái và các hệ thống tác chiến điện tử.

Song song với việc hỗ trợ các hệ thống hiện có, EU đang thúc đẩy hợp tác phát triển năng lực phòng thủ tên lửa tại châu Âu. Bà Von der Leyen cho biết EU muốn phối hợp với Ukraine phát triển hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa theo dự án Freya, kết hợp kinh nghiệm tác chiến và năng lực đổi mới của Ukraine với công nghệ và năng lực sản xuất quốc phòng của châu Âu.

Trong khi đó, Mỹ đang xem xét cho phép Đức chuyển cho Ukraine 10 tên lửa đánh chặn MIM-104E GEM-T dành cho hệ thống Patriot, trị giá khoảng 29,6 triệu USD. Đây là số tên lửa trước đó được Mỹ cung cấp cho Đức. Theo quy định của Washington, việc chuyển giao vũ khí có nguồn gốc từ Mỹ qua một nước thứ ba cần được Mỹ phê duyệt.

Việc EU và Mỹ thúc đẩy các gói hỗ trợ mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đề nghị các đối tác tăng cường năng lực phòng không để ứng phó các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái. Các khoản hỗ trợ mới tập trung vào cả mua sắm vũ khí trước mắt và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong dài hạn.

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nhiều lần cho rằng viện trợ quân sự của phương Tây không thể quyết định cục diện xung đột, đồng thời khẳng định các loại vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ bị lực lượng vũ trang Nga phá hủy.

Lê Hà.