Nga tổ chức bầu cử quốc hội

Sáng 18/9, cử tri trên khắp 11 múi giờ của Liên bang Nga bắt đầu chính thức đi bỏ phiếu để bầu chọn 450 đại biểu Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa IX.

Cuộc bầu cử kéo dài trong 3 ngày (từ 18 đến 20/9) diễn ra đồng thời trong khuôn khổ Ngày Bầu cử Toàn quốc, kết hợp với các cuộc bầu cử địa phương bầu hạ viện tại 39 vùng và bầu lãnh đạo cấp cao tại 8 vùng trên cả nước.

Theo số liệu từ Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC), hiện có khoảng 111 triệu cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, bao gồm gần 1,8 triệu cử tri đăng ký ở nước ngoài. Hoạt động bỏ phiếu được tiến hành trực tiếp tại các điểm bầu cử truyền thống kết hợp hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa.

Luật pháp Nga không quy định tỷ lệ cử tri đi bầu tối thiểu để công nhận kết quả cuộc bầu cử. Khoảng 55 quốc gia cùng các tổ chức quốc tế như SNG, SCO, BRICS, ASEAN cử giám sát viên tham dự, trong khi Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) không được mời.

Cuộc bầu cử Hạ viện lần này có sự tham gia của 11 đảng tranh cử theo hệ thống hỗn hợp, trong đó 225 ghế được phân bổ theo danh sách đảng với ngưỡng tối thiểu 5% số phiếu, còn 225 ghế được bầu tại các khu vực bầu cử một đại biểu.

Danh sách tham gia gồm đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất, 4 đảng đang có ghế trong Quốc hội (Đảng Cộng sản, Đảng Dân chủ Tự do, Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật, Những Con người Mới) và các đảng khác. Trong đó, đảng Yabloko bị loại khỏi danh sách bầu cử theo tỷ lệ nhưng vẫn có ứng cử viên tranh cử tại các khu vực đơn danh.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy, Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền của Tổng thống Vladimir Putin đang dẫn đầu với khoảng cách khá xa so với các đảng khác.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc bầu cử quốc hội lần này là sự kiện chính trị trong nước quan trọng nhất trong năm. Trong bài phát biểu trên truyền hình trước thềm cuộc bầu cử, Tổng thống Putin khẳng định, lá phiếu của mỗi cử tri là rất quan trọng, bởi nó quyết định lực lượng chính trị nào sẽ đại diện cho lợi ích của người dân ở mọi cấp độ.

Thanh Giang