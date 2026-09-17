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Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập nước tại các khu đô thị

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(Baothanhhoa.vn) - Sau khi kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại xã Kim Tân, trưa 17/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thực địa kiểm tra tại một số khu đô thị thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa lớn trên địa bàn phường Đông Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập nước tại các khu đô thị

Sau khi kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ tại xã Kim Tân, trưa 17/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thực địa kiểm tra tại một số khu đô thị thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng khi mưa lớn trên địa bàn phường Đông Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập nước tại các khu đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra chỉ đạo phương án khắc phục tình trạng ngập nước tại khu đô thị hồ Núi Long.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình trạng ngập cục bộ tại khu dân cư An Hoạch và khu đô thị hồ Núi Long thuộc phường Đông Quang.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập nước tại các khu đô thị

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu Sở Xây dựng rà soát toàn diện hiện trạng hệ thống tiêu thoát nước của khu đô thị hồ Núi Long và khu dân cư An Hoạch; xác định những “điểm nghẽn”, vị trí gây ách tắc hoặc bồi lắng để xây dựng phương án tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn, không để tình trạng ngập úng kéo dài ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập nước tại các khu đô thị

Trước mắt phải khẩn trương nạo vét, thu gom bùn đất, rác thải tại các cửa thu, hố ga và mương tiêu, bảo đảm dòng chảy thông suốt. Về lâu dài, việc kết nối hệ thống thoát nước của khu dân cư với các tuyến cống và hồ điều hòa phải được tính toán, quy hoạch đồng bộ, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập nước tại các khu đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra chỉ đạo phương án khắc phục tình trạng ngập nước tại khu dân cư An Hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng yêu cầu Sở Xây dựng và ngành chức năng đánh giá hiện trạng bồi lắng, dung tích hữu ích và khả năng đón lũ, tiêu thoát của các hồ trên địa bàn các phường; khẩn trương xây dựng phương án nạo vét lòng hồ nhằm khôi phục và mở rộng tối đa dung tích trữ nước, phục vụ cắt lũ cho các khu dân cư trong khu vực.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Kiểm tra #Phường Đông Quang #Khu đô thị #Anh #xã Kim Tân #khắc phục tình trạng #Ngập úng #Mưa lớn #Chỉ đạo

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

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