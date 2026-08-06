Ba Lan đàm phán với Mỹ về khả năng thiết lập căn cứ quân sự thường trực

Ba Lan đang tiến hành đàm phán với Mỹ về khả năng thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Washington trên lãnh thổ nước này, trong bối cảnh Mỹ rà soát lại việc triển khai lực lượng tại châu Âu và thúc đẩy các đồng minh đảm nhận vai trò lớn hơn trong bảo đảm an ninh khu vực.

Binh sĩ Lục quân Mỹ tham gia cuộc diễn tập Sword 26 tại Bemowo Piskie, Ba Lan, ngày 11/5/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên Đài Truyền hình quốc gia TVP ngày 5/8, Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Paweł Zalewski cho biết hai nước đã hoàn tất giai đoạn chuẩn bị ban đầu của tiến trình đàm phán. Theo ông, ý chí chính trị nhằm thúc đẩy sáng kiến này đã được cả hai bên thể hiện từ trước và Mỹ cũng đã thành lập một nhóm chuyên trách để phối hợp với phía Ba Lan trong quá trình thương lượng.

Ông Zalewski cho biết Warsaw và Washington hiện đã bắt đầu trao đổi các đề xuất cụ thể, song nhấn mạnh các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn không chính thức và chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Hiện có gần 10.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan, phần lớn theo cơ chế luân phiên. Trong nhiều năm qua, Warsaw luôn mong muốn tăng cường sự hiện diện quân sự lâu dài của Mỹ, coi đây là yếu tố quan trọng đối với an ninh quốc gia, nhất là khi Ba Lan nằm ở sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giáp với Ukraine và vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga.

Mỹ vừa khởi động quá trình đánh giá toàn diện về sự hiện diện quân sự tại châu Âu. Ảnh: The Guardian.

Các cuộc đàm phán giữa Ba Lan và Mỹ diễn ra trong bối cảnh Washington vừa khởi động quá trình đánh giá toàn diện về sự hiện diện quân sự tại châu Âu. Mục tiêu của đợt rà soát là chuyển giao nhiều hơn trách nhiệm về năng lực phòng thủ thông thường cho các đồng minh châu Âu, đồng thời điều chỉnh cách thức bố trí lực lượng của Mỹ tại khu vực.

Thời gian qua, giới chức Mỹ cũng nhiều lần kêu gọi các thành viên NATO thực hiện đầy đủ các cam kết về chi tiêu quốc phòng. Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo Washington có thể xem xét cắt giảm mức đóng góp tài chính cho NATO nếu các đồng minh không đáp ứng mục tiêu đã thống nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở La Hay (Hà Lan) năm 2025. Theo thỏa thuận này, các nước thành viên cam kết dành 5% GDP cho các khoản chi liên quan đến an ninh vào năm 2035, trong đó 3,5% GDP được phân bổ cho chi tiêu quân sự cốt lõi.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua/ Firstpost