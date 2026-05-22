Mỹ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan sau kế hoạch rút quân khỏi Đức

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/5 thông báo Washington sẽ triển khai thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại Đức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng ở thủ đô Washington D.C., Mỹ, ngày 3/9/2025. Ảnh: Reuters.

Thông báo được ông Trump đưa ra trên mạng xã hội, song chưa nêu rõ thời điểm triển khai. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, quyết định này được đưa ra sau khi ông Karol Nawrocki đắc cử Tổng thống Ba Lan và nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai bên.

Động thái trên được công bố không lâu sau khi chính quyền Mỹ tạm hoãn một cuộc tập trận lớn tại Ba Lan với sự tham gia dự kiến của khoảng 4.000 binh sĩ Mỹ. Trước đó, Lầu Năm Góc cũng thông báo kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi các căn cứ quân sự tại Đức.

Theo một số nguồn tin từ Ba Lan và NATO, quyết định điều thêm quân tới Ba Lan khiến nhiều đồng minh bất ngờ do Washington không tham vấn trước với các nước liên quan.

Binh sĩ Mỹ thuộc các lực lượng NATO tại Ba Lan cùng một số đồng minh trình diễn trang thiết bị quân sự trong lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng vũ trang Ba Lan thường niên tại thủ đô Warsaw, Ba Lan, ngày 15/8/2024. Ảnh: AP.

Trong nhiều năm qua, Tổng thống Trump liên tục chỉ trích NATO và yêu cầu các nước châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng. Ông cũng nhiều lần bày tỏ không hài lòng khi một số đồng minh châu Âu không ủng hộ Mỹ và Israel trong vấn đề Iran.

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khẳng định kế hoạch triển khai 4.000 binh sĩ tới Ba Lan chỉ bị trì hoãn chứ không bị hủy bỏ, sau khi quyết định này vấp phải phản ứng từ nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Kế hoạch điều quân mới diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Berlin xuất hiện bất đồng liên quan vấn đề Iran. Đầu tháng này, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức sau tranh cãi với Thủ tướng Đức Friedrich Merz về cách tiếp cận đối với Iran.

Sau thông báo của Washington, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết, Warsaw mong muốn tiếp nhận số binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức. Một số quốc gia Đông Âu khác như Estonia, Litva, Latvia và Romania cũng bày tỏ mong muốn tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ mình.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.