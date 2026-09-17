Tràn đê bao sông Cầu Chày

Theo báo cáo nhanh của xã Xuân Tín, đến 16h ngày 17/9, mưa lớn đã gây sạt lở mái đê, tràn một số vị trí tuyến đê bao, làm ngập nhiều tuyến đường và diện tích sản xuất trên địa bàn xã Xuân Tín.

Một điểm tràn qua đê trên tuyến đê sông Cầu Chày, xã Xuân Tín.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xử lý các điểm xung yếu, tổ chức di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Xuân Tín, tại K3+050 đến K3+065 đê hữu Cầu Chày xảy ra sự cố sạt lở mái đê. Điểm sạt dài khoảng 15m, sâu từ 30 - 60cm.

Một số tuyến đê xảy ra tình trạng nước tràn, ngập. Trên đê bao tả Quảng Phú, nước tràn tại các đoạn từ K1+510 đến K1+580, K1+700 đến K1+850, K3+100 đến K4+200 và K6+400 đến K6+900.

Đê bao hữu Quảng Phú bị ngập đoạn từ K1+700 đến K1+850; đê hữu Cầu Chày bị ngập đoạn từ K2+780 đến K2+830. Nước cũng tràn qua thành cầu Nha.

Nước lồng vào đê.

UBND xã Xuân Tín đã xử lý 4 điểm lồng máng, cống qua đê nhằm hạn chế nguy cơ nước tràn, gây ảnh hưởng đến an toàn tuyến đê.

Do diễn biến mưa lũ, xã Xuân Tín đã di dời 17 hộ, với 75 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Video: Nước tràn qua đê bao tại khu Núc, xã Xuân Tín.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, mực nước trên sông Cầu Chày và các tuyến đê, đồng thời chủ động lực lượng, phương tiện để xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn.

Đình Giang