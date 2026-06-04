Ba Lan đề xuất Mỹ xây dựng căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ

Ba Lan cho biết đã chính thức đề nghị Mỹ thành lập một căn cứ quân sự thường trực trên lãnh thổ nước này, trong bối cảnh Washington quyết định điều động thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan và môi trường an ninh tại châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz. Ảnh: PAP.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết ông đã chuyển tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đề xuất chính thức về việc xây dựng một căn cứ quân sự thường trực mới của Mỹ tại Ba Lan.

Theo ông Kosiniak-Kamysz, sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan không suy giảm mà có thể còn được tăng cường trong thời gian tới. Tại cuộc họp báo sau đó, ông cho biết hai bên vẫn đang tiếp tục thảo luận các chi tiết cụ thể và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định Warsaw sẽ nỗ lực thúc đẩy mở rộng hơn nữa sự hiện diện quân sự của Mỹ tại nước này.

Đề xuất mới được xem là sự tiếp nối mục tiêu lâu nay của Ba Lan nhằm tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước mình. Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Warsaw từng đề xuất xây dựng một căn cứ quân sự thường trực mang tên “Fort Trump” và cam kết đóng góp tới 2 tỷ USD để hỗ trợ dự án. Tuy nhiên, kế hoạch này khi đó không được triển khai.

Khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Ba Lan Ảnh: UA news.

Dù vậy, quy mô hiện diện quân sự của Mỹ tại Ba Lan vẫn liên tục được mở rộng trong những năm qua. Hiện khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại quốc gia Đông Âu này, cùng với một đơn vị đồn trú thường trực của Lục quân Mỹ và một căn cứ phòng thủ tên lửa.

Động thái của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điều chỉnh cách tiếp cận đối với hiện diện quân sự tại châu Âu. Trong thời gian gần đây, Washington đã phát tín hiệu mong muốn các đồng minh châu Âu đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm bảo đảm an ninh khu vực.

Thanh Hằng