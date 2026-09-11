Cam kết trách nhiệm với môi trường ven biển

Những ngày qua, nhiều địa phương ven biển ở Thanh Hóa, nhất là các xã, phường có khu, điểm du lịch, đã huy động lực lượng lớn tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường bãi biển. Có nơi gần 1.000 người cùng lúc ra quân, tạo nên không khí lao động khẩn trương, sôi nổi, thể hiện quyết tâm nhanh chóng làm sạch bãi biển, khôi phục cảnh quan môi trường sau cao điểm đón khách du lịch mùa hè.

Tại xã Hải Tiến, phường Ngọc Sơn, bí thư, chủ tịch xã, phường đã trực tiếp tham gia cùng Nhân dân.

Điều đáng nói, đây không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm theo yêu cầu trước mắt. Việc duy trì cảnh quan, môi trường sạch, đẹp đã được các địa phương đưa vào kế hoạch, thống nhất tổ chức vệ sinh định kỳ hằng tuần.

Từ một hoạt động tưởng như rất cụ thể, câu chuyện đặt ra rộng hơn: Việc quyết liệt lập lại trật tự vệ sinh, môi trường và cảnh quan ven biển không chỉ là yêu cầu cấp thiết sau một mùa du lịch. Đây còn là phép thử đối với năng lực cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng sống của cộng đồng, giữa những yêu cầu mang tính ngắn hạn và yêu cầu phát triển bền vững môi sinh.

Từ yêu cầu các địa phương ven biển tổ chức ra quân vệ sinh khu vực bãi biển; tuyệt đối không để người dân xả rác thải, nước thải ra biển; xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm bãi biển; đến việc sắp xếp tàu thuyền neo đậu, bốc dỡ sản phẩm bảo đảm vệ sinh môi trường, khoa học, tránh ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan..., có thể thấy vấn đề đặt ra không đơn thuần là làm sạch những bãi biển. Đó còn là yêu cầu nhìn lại cách sử dụng và tổ chức không gian ven biển đã hợp lý, hài hòa và bền vững hay chưa?

Khi mà một khu vực ven biển cùng tồn tại hoạt động du lịch, khu dân cư, tàu cá, bến thuyền, điểm thu mua, chế biến thủy sản..., nhưng mỗi hoạt động được tổ chức theo một cách riêng, thiếu sự phối hợp và phân định không gian hợp lý, áp lực lên môi trường tất yếu gia tăng. Những tác động ấy cuối cùng không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái, mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hiệu quả của chính các hoạt động kinh tế. Vì vậy, làm sạch bãi biển chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là phải thay đổi cách quản lý, khai thác và sử dụng không gian ven biển, duy trì các hoạt động làm sạch môi trường, cảnh quan ven biển.

Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa luôn nhất quán: không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế trước mắt. Việc Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh là một minh chứng cụ thể. Việc nhiều địa phương, trong đó có các xã, phường ven biển, nhất là những nơi có hoạt động du lịch, nhanh chóng cụ thể hóa bằng hành động ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, cũng cho thấy quyết tâm ấy đang được chuyển từ chủ trương thành thực tiễn.

Chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm nay được xác định là “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: từ thể chế đến hành động”, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị biển hiện đại, đồng bộ và bền vững; hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái biển. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với Thanh Hóa - tỉnh có 102km bờ biển và nhiều hoạt động dựa vào biển.

Những chuyển động đang cho thấy sự cam kết trách nhiệm của tỉnh với môi trường sinh thái ven biển.

Thái Minh