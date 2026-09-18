Australia và New Zealand có thể trở thành thành viên liên kết của EU

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola cho biết Australia và New Zealand có thể tiếp bước Canada trong việc tìm kiếm quy chế “thành viên liên kết” với Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh các quốc gia có cùng quan điểm muốn tăng cường hợp tác với khối.

Trả lời phỏng vấn Euronews ngày 17/9, bà Roberta Metsola cho rằng việc xây dựng quy chế “thành viên liên kết” với Canada có thể mở ra một hướng hợp tác mới giữa EU và những quốc gia không phải thành viên nhưng mong muốn tăng cường quan hệ với khối.

Theo bà Metsola, đây có thể là “con đường thứ ba” dành cho các quốc gia muốn gắn kết với EU nhưng không thể hoặc không có ý định trở thành thành viên đầy đủ. Bà thừa nhận mô hình này đặt ra nhiều câu hỏi và hiện chưa có trong các khuôn khổ pháp lý của EU.

Bà Metsola nói: “Có những quốc gia mà chúng tôi muốn làm sâu sắc hơn quan hệ, và điều đó bao gồm Canada. Tôi không nghi ngờ rằng sẽ có thêm những quốc gia khác tìm đến”, đồng thời nêu Australia và New Zealand là những ví dụ về các nước đang mong muốn tăng cường quan hệ với EU.

Bà Metsola cũng cho rằng trong bối cảnh thế giới có nhiều bất ổn, việc các quốc gia có cùng quan điểm tăng cường hợp tác là điều cần thiết. EU hiện đã có các thỏa thuận thương mại với cả Australia và New Zealand, tạo nền tảng cho khả năng mở rộng hợp tác trong tương lai.

Chủ tịch Nghị viện châu Âu cho biết EU và các đối tác có thể mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, nguyên liệu thô quan trọng đến các vấn đề liên quan mạng xã hội, bảo vệ trẻ em và xây dựng các liên minh trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Phát biểu của bà Metsola được đưa ra một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất dành cho Canada quy chế “thành viên liên kết” đầu tiên của EU trong bài phát biểu Thông điệp Liên minh châu Âu. Đây là một mô hình chưa từng được áp dụng và các nội dung cụ thể vẫn đang được xác định. Thủ tướng Canada Mark Carney đã hoan nghênh đề xuất trên khi phát biểu trước Nghị viện châu Âu ngày 17/9, song nhấn mạnh Ottawa không tìm kiếm tư cách thành viên đầy đủ của EU và mọi thỏa thuận phải tôn trọng chủ quyền của Canada.

Bích Hồng