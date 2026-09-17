Phân hiệu THCS Đông Cương cho học sinh nghỉ học; sẵn sàng đón người dân khu vực ngoại đê đến tránh trú, gửi đồ

Trước tình hình mưa lớn, nước vùng ngoại đê lên nhanh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo phường Hàm Rồng, Trường THCS Đông Cương, phường Hàm Rồng đã thông báo cho toàn bộ học sinh học tại Phân hiệu THCS Đông Cương (Trường THCS Thiệu Dương cũ) nghỉ học từ ngày hôm nay (17/9) nhằm bảo đảm an toàn.

Phân hiệu Trường THCS Đông Cương mở cửa 24/24 giờ, sẵn sàng phục vụ người dân khu vực ngoại đê có nhu cầu gửi đồ đạc hoặc đến tránh mưa lũ khi cần thiết.

Nhà trường sẽ căn cứ tình hình thực tế để thông báo thời gian học sinh trở lại trường.

Trong thời gian nghỉ học, Trường THCS Đông Cương yêu cầu học sinh nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống mưa lũ; không đi đến những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.

Cùng với việc cho học sinh nghỉ học, Phân hiệu Trường THCS Đông Cương (Trường THCS Thiệu Dương cũ) sẽ mở cửa 24/24 giờ, sẵn sàng phục vụ người dân khu vực ngoại đê có nhu cầu gửi đồ đạc hoặc đến tránh mưa lũ khi cần thiết.

Được biết, Phân hiệu THCS Đông Cương có 867 học sinh các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9.

Linh Hương