Mỹ đặt hạn chót trước 2027 châu Âu phải gánh phần lớn phòng thủ NATO

Reuters cho biết Lầu Năm Góc yêu cầu châu Âu phải tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO – từ tình báo đến tên lửa trước năm 2027. Thời hạn gấp gáp này khiến nhiều đồng minh châu Âu lo ngại là không thể thực hiện.

Mỹ yêu cầu châu Âu phải tiếp quản phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của NATO trước năm 2027. Ảnh chụp màn hình

Theo Reuters, Washington không hài lòng với tốc độ nâng cấp quốc phòng của châu Âu kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022. Giới chức Mỹ thậm chí cảnh báo nếu châu Âu không đáp ứng được hạn chót, Washington có thể ngừng tham gia một số cơ chế phối hợp quốc phòng trong NATO – bước đi có thể làm thay đổi sâu sắc cấu trúc hợp tác an ninh xuyên Đại Tây Dương.

Tuy vậy, Mỹ không nêu rõ tiêu chí đánh giá tiến bộ của các đồng minh, cũng không rõ thời hạn 2027 là lập trường chính thức của chính quyền Tổng thống Donald Trump hay chỉ là đề xuất của một số quan chức Lầu Năm Góc. Một số nghị sĩ Mỹ đã bày tỏ lo ngại về thông điệp trên.

Khói bốc lên từ vụ nổ gần xe tăng Abrams của Ba Lan khi lực lượng Ba Lan cùng binh lính NATO tổ chức cuộc tập trận quân sự “Người bảo vệ sắt” tại một trường bắn quân sự ở Wierzbiny, gần Orzysz, Ba Lan, ngày 17/9/2025. Ảnh: Reuters

Các quan chức châu Âu cho rằng thời hạn này không thực tế khi lục địa này đang thiếu cả năng lực sản xuất quốc phòng lẫn nhiều năng lực then chốt mà Mỹ nắm giữ, đặc biệt là trinh sát, giám sát và tình báo – những yếu tố quan trọng đối với Ukraine. Nhiều hệ thống vũ khí hiện đại mà Mỹ khuyến khích châu Âu mua phải chờ nhiều năm mới có thể bàn giao, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn đối mặt tồn đọng lớn.

Dù thừa nhận phải tự gánh nhiều hơn trách nhiệm an ninh, các nước châu Âu cho rằng việc đạt mục tiêu tự chủ quốc phòng trước năm 2030 – như kế hoạch của Liên minh châu Âu – còn là thách thức, chưa nói đến hạn chót 2027 mà Mỹ đưa ra. Chính sách của Washington với NATO cũng liên tục thay đổi: Tổng thống Trump từng chỉ trích châu Âu không chi đủ cho quốc phòng nhưng lại khen ngợi khi các nước đồng ý nâng mục tiêu chi tiêu lên 5% GDP. Gần đây, ông vừa cứng rắn hơn với Nga, vừa bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Moscow, khiến châu Âu lo lắng vì bị đứng ngoài quá trình này.

Phản hồi về thông tin trên, một quan chức NATO cho biết các đồng minh đã bắt đầu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh lục địa nhưng không bình luận về hạn chót 2027. Trong khi đó, Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters